Ayuso derrocha estilo en el comienzo del curso político con el look de oficina ideal para mujeres +40

La primera semana de septiembre ha significado la vuelta a la rutina para la mayoría de españoles y españolas, ni el Rey Felipe VI con el acto de apertura del año judicial 2025/2026, ni Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso con otro acto similar se han librado del final del verano. Sí, sabemos que oficialmente la temporada estival no termina hasta el próximo 22 de septiembre, pero el ambiente ya es diferente a estas alturas del mes.

Volver a la oficina significa replantearnos los looks más corporativos, y aunque estas primeras semanas sea complicado dejar a un lado esa estética relajada y veraniega que adoptamos durante los últimos meses no hay nada como un acto en el que la Presidenta de la Comunidad de Madrid esté presente para ayudarnos en la tarea del imposible 'qué me pongo', y es que si por algo nos encanta el estilo de Ayuso es por esa versatilidad y naturalidad con la que aparece en todos y cada uno de sus actos sean oficiales o no.

El look de Ayuso que vas a querer copiar esta semana

Se podría decir que el mes de septiembre tiene cosas buenas y cosas malas estilísticamente hablando, si tenemos suerte las temperaturas son lo suficientemente suaves como para no tener que meternos de lleno en el otoño, pero ese entretiempo también es el que más dolores de cabeza nos trae. ¿Blusa de manga corta y pantalón largo, camisa de manga larga y falda midi? Estas pueden ser algunas de las ideas que se te vengan a la cabeza para afrontar los últimos días oficiales del verano en la oficina. Pero no siempre es fácil dar con esa combinación estrella que transmita poder y elegancia, feminidad y seguridad al tiempo, a no ser que seas Isabel Díaz Ayuso.

Pues bien, el look con el que ha empezado la madrileña el curso es todo lo que vas a querer llevar en los próximos días, sobre todo si como ella has pasado la barrera de los 40, ¿la razón?, se trata de un look tan sencillo como favorecedor y sofisticado, justo lo que buscas a esta edad.

El look de Ayuso en el comienzo del curso político. Gtres

Por un lado, tenemos el top sin mangas en color azul marino con un elegante detalle dorado en uno de los hombros, una elección ideal que aporta clase y en su caso un guiño político, porque sí como Ayuso ha demostrado una y otra vez la moda es uno de los lenguajes más potentes que existen. Combinado con pantalones blancos, de talle alto, corte recto y tejido ligero, o lo que es lo mismo el fondo de armario que toda mujer de +40 necesita en su colección de entretiempo. Los detalles que marcan la diferencia en este caso son un cinturón fino de color negro y unas sandalias de tacón sensato en nude, ambos aportan un aire de lo más pulido al conjunto.

Isabel Díaz Ayuso referente de estilo

Si hay algo de lo que nos alegramos del hecho de volver a la rutina este mes de septiembre es de poder inspirarnos con looks como este de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es que está claro que ha vuelto con el mismo estilo impecable con el que nos dejó a principios de verano. Esta elección vuelve a confirmar por qué encabeza la lista de las políticas mejor vestidas a nivel nacional.