Ayuso deslumbra en Asturias para entregar un premio con un vestido (con truco) perfecto para la vuelta a la oficina

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a deslumbrar en una noche de entrega de galardones en Asturias. Durante esta noche del 29 de agosto, ha tenido lugar el reconocimiento de la labor en beneficio de la sociedad del centro 'Don Orione' de Posada de Llanes con la cesión del primer premio Tomás Antuña. Se trata de una distinción reciente instaurada por el Partido Popular local del municipio asturiano en homenaje a la figura que da nombre al reconocimiento, recordado como médico, teniente de alcalde del Ayuntamiento de dicha localidad y presidente del partido. Para la ocasión, Ayuso ha recurrido a un estilismo sobrio, elegantísimo y que realza la figura.

El acto ha tenido lugar en Vega de la Portilla alrededor de las 20.00 horas y, como decíamos, entre las personalidades observadas, como era de esperar, ha estado Isabel Díaz Ayuso quien ha vuelto a acaparar todas las miradas a causa de proyectar una imagen pulida y acertada. Hace cuestión de días, este mismo jueves, se encontró en una cita con la cultura para entregar el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura al periodista y escritor a Alfonso Ussía. Lo hacía con un vestido rojo de las rebajas de Zara que solamente cuesta 6 euros y ahora lo ha hecho con otro con el que siempre triunfas sin esfuerzo. Esta vez no iba a ser menos, puesto que en nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

El look de Ayuso en la entrega de un premio en Asturias

Como decíamos, Ayuso ha estado en Asturias reflejando una imagen pulida, minimalista y sofisticada. Esta vez, ha optado por la sencillez que brinda un vestido negro a la misma vez que también favorece la silueta y así es como lo ha defendido. Se trata de un diseño hasta los tobillos con cuello redondo a la caja y sin mangas al que ha añadido un accesorios que es la clave para que se convierta en todo un must have de fondo de armario. Se trata de un estilo de fajín de efecto piel perfecto para marcar la cintura y evitar una línea recta sin peso. Se trata de un estilismo afín a lo que solemos ver a Ayuso en sus actos públicos, al que esta vez ha recurrido a un truco estilístico que también podemos extrapolar a otras fórmulas.

Ayuso participa en la gala de entrega del primer Premio ‘Tomás Antuña’ en Llanes (Asturias) Xuan Cueto Europa Press

Esta vez, lo ha combinado con sandalias de tacón a juego, pendientes de acabado en oro con un guiño folklore y presumiendo de su corte de pelo clavicut rizado para relajar el look.

La vuelta de los looks de oficina de Ayuso

Nos encontramos a dos días de dar la bienvenida a septiembre, el mes donde comenzaremos a retomar los nuestra rutina tanto en el ámbito laboral como personal. Por ello, comenzamos a analizar, así como comentar, todas las propuestas estilísticas de las celebridades o editoras de moda como una fuente de inspiración para muchas nosotras. Entre ellas se encuentra Ayuso, quien después de estar en Miami, ha vuelto con toda energía para seguir siendo fiel a los looks de oficina con su estilo elegante, atemporal y sensato en cuanto a los códigos de vestimenta de cada ocasión.

Desde que se ha convertido Presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado (de manera directa o indirecta) consejos de moda demostrando cómo fusionar aquello más arreglado con la faceta de no tener miedo a las tendencias ni ser aburrida. La buena noticia es que la mayoría de sus elecciones siempre son accesibles confiando en marcas españolas low cost, o también, en aquellas más emergentes como apoyo a la industria y talento español.

Ayuso ha vuelto ser el foco de todos con un vestido formal y minimalista, todo un acierto al que podemos recurrir, porque siempre funciona y nunca dan problemas.