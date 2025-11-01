Ayuso saca su lado más cañero en su último look: camiseta con mensaje cultural + pantalones de efecto cuero

El último look de oficina de Isabel Díaz Ayuso ha dado mucho de qué hablar. Hemos dejado atrás las prendas de vestir más formales o arregladas, como las blusas holgadas o las faldas lápiz, para dar la bienvenida a una faceta que no habíamos visto en su armario. Y es que ha lanzado un mensaje hilado con la moda, así como a las tendencias, pero también con la cultura. Un acto celebrado este 30 de octubre en pleno corazón de Madrid, como es la plaza de Callao, donde se ha reabierto el emblemático FNAC.

Más allá del estilo con el que estamos acostumbrados a ver a Ayuso, ha cautivado en medio de los flashes con un estilismo con un homenaje a la música. Eso sí, sin perder la estética visual armoniosa que ha ido construyendo desde que se proclamó presidenta de la Comunidad de Madrid. Una alternativa más cercana, así como más accesible, que nos da la oportunidad de replicar con básicos que tenemos en nuestro fondo de armario. De nuevo, ha utilizado la moda como una herramienta de comunicación absoluta donde el discurso político se ha extendido a través de su última vestimenta.

La camiseta con un mensaje cultural

En un evento como este donde convive la cultura con la música, Ayuso no ha dudado en sacar a relucir una camiseta de una de sus bandas favoritas, Héroes del Silencio. Se trata de un mítico grupo de rock de la década de los 80 y 90 que ha sido el protagonista del atuendo que ha vestido, con motivo de autenticidad y cercanía.

Un modelo blanco con el logotipo en negro junto con una corona de flores con el que ha complementado con otros básicos y atemporales. Además de ser toda una prenda con un guiño a la libertad, la autenticidad y la intensidad vital, se trata de una tendencia que ayuda a completar un estilismo sin problemas.

Ayuso participa en la reapertura de la FNAC de Callao Diego Radamés Europa Press

Combinada con básicos atemporales

Como decíamos, Ayuso ha combinado esta camiseta con gráfico con otras prendas básicas y atemporales que siempre tenemos en el armario. Por un lado, ha vuelto a confiar en los pantalones de efecto cuero más favorecedores y que tan bien sienta en la temporada de otoño e invierno. Se trata de uno de los materiales más socorridos por la política a estas alturas del año, como también vemos en su repertorio de faldas.

Esta vez, ha acentuado ese aire más roquero que pretendía conseguir con éxito. Por otro lado, también ha confiado en la clásica gabardina camel que es perfecta para el entretiempo: de corte recto y fluida. Un ítem que nos resguarda del frío antes de llegar a las temperaturas muy bajas.

En términos de belleza, acostumbradas a ver su melena rizada suelta, ha optado por un recogido desenfadado, pero con un aire más sofisticado. En sí, Ayuso ha mostrado una nueva faceta que ha sido más cercana al pueblo y que es fácil de replicar.