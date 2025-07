Ayuso saca su lado más rockero en su visita a Aragón con camiseta de 'Héroes del Silencio' y las bermudas más elegantes

Después de que Isabel Díaz Ayuso se pusiera sus mejores galas esta semana para presentar el programa para la Hispanidad 2025 en Madrid el próximo mes de octubre, la política sigue llevando mensajes con su vestimenta allá donde va. Y es que con cada una de sus apariciones ya sea vestida de invitada perfecta con vestidos 'made in Spain' o con trajes entallados para ser la política con mejor estilo en el Congreso de los Diputados o allá donde la lleven los mítines del Partido Popular, la Presidenta de la Comunidad de Madrid deja un mensaje en clave fashion que nadie pasa por alto.

Este viernes Ayuso se trasladó al municipio de Calamocha (Teruel) y como suele hacer en este tipo de ocasiones, dejó a un lado las etiquetas protocolarias por un look mucho más casual y acorde con la ocasión, un lugar al que la Presidenta de la Comunidad de Madrid guarda cierto cariño como ella misma dejo entrever en su última publicación en redes sociales donde decía: 'En Calamocha y con su gente. Donde vuelvo con toda la ilusión.' Pero si hubo algo que llamó la atención más allá del mensaje, fue su camiseta de 'Héroes del Silencio', un gesto que no parece casual y que conecta con una de las bandas más icónicas de Aragón. No es la primera vez que la vemos rendir tributo a la banda de Bunbury, dejando claro que su estilo también tiene toques nostálgicos y culturales.

El look de Ayuso en detalle: camiseta con mensaje y estilo desenfadado

Para esta aparición pública, la Presidenta apostó por un estilismo que equilibra a la perfección lo casual y lo pulido. Combinó una camiseta blanca con el icónico logo de 'Héroes del Silencio' con unas bermudas azul marino de corte recto y cintura alta, una elección que merece mención aparte. Este tipo de prenda se ha convertido en un comodín perfecto para mujeres de más de 45 que quieren seguir apostando por la comodidad sin renunciar al estilo. Las bermudas aportan un aire desenfadado, pero controlado, ideal para eventos informales en verano donde el calor aprieta, pero la imagen sigue importando. Aunque en la imagen no se aprecia el calzado, todo apunta a que Ayuso podría haber optado por unas zapatillas blancas, en línea con el estilo relajado del conjunto. Un gesto más que refuerza su intención de mostrarse cercana, cómoda y auténtica sin perder su toque personal.

Que Ayuso domina el arte de comunicar con su ropa no es ninguna novedad. Lo interesante es ver cómo ha sabido incorporar el imaginario pop y rockero a su armario político sin perder credibilidad, pero ganando cercanía.