Ayuso sorprende en una fiesta flamenca en Ibiza con Vicky Martín Berrocal y vestido verde efecto tipazo

Parece que Ibiza también se ha convertido en el destino mediterráneo favorito de Ayuso. Y es que si hace unas semanas la vimos en la isla con un look de lo más relajado, la Presidenta nos ha vuelto a sorprender con un segundo viaje en el que ha estado muy bien acompañada. Como te llevamos contando estos días, Vicky Martín Berrocal está pasando unas vacaciones con su familia en la Isla Bonita, lo que no veíamos venir es que ambas mujeres fuesen a coincidir en un mismo plan nocturno. Porque si algo tiene Ibiza en agosto es que nunca sabes con quién te vas a cruzar. Y en este caso, política y moda se dieron la mano en una noche donde el flamenco y la energía mediterránea lo envolvieron todo. Ayuso y Vicky se dejaron ver juntas en un ambiente relajado, lejos de los focos oficiales y convertidas en dos invitadas más que disfrutaron de una velada donde estilo y tradición fueron protagonistas.

El encuentro se produjo durante una velada organizada por 'Ibossim Flamenco Ibiza', un espectáculo íntimo que fusiona la música y la tradición española con la magia de la isla. Tal y como recoge el evento en sus redes sociales, Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal compartieron noche de flamenco, risas y complicidad, demostrando que Ibiza es capaz de mezclar mundos tan distintos como la política y la moda.

El estilo estival de Isabel Díaz Ayuso

Si algo tiene Ayuso es esa capacidad de sorprender con cada estilismo, tanto en clave institucional como en vacaciones. Para esta cita en Ibiza, la Presidenta se decantó por un vestido verde ceñido, sencillo, pero muy favorecedor, de esos que estilizan al máximo y que se convierten automáticamente en la prenda del verano. El verde, además de favorecer como pocos, es el tono perfecto para una noche en Ibiza: fresco, luminoso y con ese punto mediterráneo que nunca falla. Sin artificios, con melena suelta y mínima apuesta en complementos, Ayuso demuestra que se puede estar sofisticada sin necesidad de complicarse.

Una noche de flamenco y looks inspiradores para cerrar agosto

Si Ayuso tiró de minimalismo, Vicky Martín Berrocal puso el acento en la sensualidad con un vestido marrón con aberturas que potenciaba su silueta. Un look 100% fiel a su estilo que mezcla elegancia, poder y un aire muy sexy.

La noche, con flamenco de fondo y una atmósfera muy ibicenca, terminó convirtiéndose en una especie de pasarela improvisada: Ayuso apostando por la sencillez sofisticada mientras que la diseñadora apostó por la elegancia más atrevida. Dos estilos distintos, un mismo escenario y un resultado que confirma que Ibiza es 'the place to be' este verano.