El bañador rojo que Amelia Bono se ha llevado a Marbella es el que mejor sienta a mujeres +40

Hay trajes de baño que sientan bien y luego está el bañador rojo que ha llevado Amelia Bono en las playas de Marbella, en concreto en San Pedro de Alcántara, y como ella misma ha puesto en su publicación de Instagram, todo un guiño al mítico traje de baño de Pamela Anderson en la serie de los 90, 'Los Vigilantes de la Playa': "Hoy con bañador rojo modo vigilante de la playa, y cuidando bien las rocas…". En la maleta de una experta amante de la moda no puede faltar una buena colección de bañadores y bikinis con los que presumir de tipazo y marcar estilo vacacional, pues eso justo es lo que ha estado haciendo la madrileña desde la costa marbellí.

Bañadores moldeadores, bikinis efecto tipazo, diseños estampados o lisos… todos ellos han tenido cabida en las vacaciones de Amelia Bono, que este verano nos ha regalado un auténtico manual de estilo playero. Y aunque al mes de agosto le queda poco más de una semana para llegar a su fin, ahí sigue ella disfrutando de cada jornada bajo el sol y convirtiendo cada paseo por la arena en una pasarela improvisada. Su último posado, al más puro estilo Pamela Anderson corriendo por las playas de Los Ángeles, es justo la dosis de inspiración que necesitábamos para despedir agosto con ganas de un último chapuzón.

El bañador rojo, la prenda de baño que más favorece a las mujeres +40

Si hablamos de prendas capaces de favorecer a todas, un bañador rojo como el de Amelia Bono, ocupa el podio. Es vibrante, eleva el bronceado al instante y aporta ese toque sexy y seguro que no pasa desapercibido. El diseño de Amelia es minimalista, con tirantes finos, escote en pico y un corte limpio que estiliza la silueta sin necesidad de artificios. Un modelo sencillo pero altamente efectivo, que demuestra que muchas veces menos es más. Además, este tipo de bañadores se ha consolidado como el comodín perfecto para quienes buscan sentirse cómodas en la playa o la piscina, sin renunciar al estilo.

En esta ocasión, Amelia lo ha acompañado de un sombrero de rafia de ala ancha con cinta naranja, un accesorio que le da al look un aire bohemio y chic a la vez, además de protegerse del sol con estilo. Su melena rubia suelta y ligeramente húmeda refuerza la idea de ese look relajado y natural que tanto triunfa en verano. Una elección de 10 con la que confirma, una vez más, que sabe cómo convertir una jornada de playa en un auténtico manual de estilo. Amelia Bono nos recuerda que el verano es también el momento perfecto para arriesgar con colores vibrantes y siluetas sencillas que potencien lo mejor de nosotras. Y sí, a partir de los 40, igual que a los 20 o a los 30, el rojo sigue siendo el color de la confianza, el de las mujeres que pisan fuerte y saben disfrutar cada minuto bajo el sol, si no que se lo pregunten a ella.