Barm jacket: la chaqueta de entretiempo que es puro estilo y tendencia para el otoño 2025

Cuando el termómetro empieza a descender y el entretiempo se instala, hay una prenda que se alza como protagonista indiscutible: la barm jacket es tendencia. Esta chaqueta, que reinterpreta el estilo de chaqueta de trabajo con un giro sofisticado, se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de editoras de moda, estilistas y amantes del street style. Su silueta amplia, los cuellos en contraste y los bolsillos XL son sus señas de identidad, y este otoño 2025 promete verla en todas partes, desde las pasarelas hasta las calles.

¿Cómo surge este modelo de chaqueta? Originaria del vestuario de trabajo rural europeo del siglo XIX, la barn jacket, también conocida como chaqueta de granjero, ha evolucionado hacia una pieza versátil y chic que poco tiene que ver ya con sus orígenes. Su estética nostálgica y funcional conecta con el auge del estilo preppy y la estética Balmoral, que este año se actualiza con toques urbanos y tejidos técnicos. Desde Prada a H&M, las firmas han apostado por esta prenda como el nuevo básico de entretiempo. Por lo tanto, no importa cual sea tu presupuesto, seguro que encuentras un modelo que se ajuste a tu bolsillo.

Colores y tejidos que marcarán el otoño

En cuanto a las tonalidades, los colores que serán tendencia este otoño también estarán presentes en las barn jacket. El burdeos será protagonista junto al marrón chocolate, el camel y el verde oliva. Estos colores, cálidos y elegantes, se integran fácilmente en cualquier armario otoñal. También veremos versiones en azul marino y negro, ideales para quienes prefieren un look más sobrio. En cuanto a los tejidos, el algodón encerado, el denim forrado y el poliéster reciclado serán los más utilizados, combinando estética y funcionalidad.

Las marcas apuestan por materiales resistentes al agua, cuellos de pana y acabados acolchados que aportan confort sin perder estilo. La barn jacket se adapta a las condiciones cambiantes del otoño, convirtiéndose en una prenda clave para los días de lluvia o las mañanas frescas. Perfectas para cuando la temperatura varía a lo largo del día

5 modelos que puedes comprar ahora mismo

Si estás pensando en incorporar una barm jacket a tu armario, estos cinco modelos combinan diseño, calidad y estilo. Además de estar en mi lista de deseos:

Levi’s Sherpa Bomber : Una chaqueta vaquera con relleno cálido y cuello en contraste. Su corte recto y el tejido denim azul la convierten en una opción perfecta para looks casuales.

: Una chaqueta vaquera con relleno cálido y cuello en contraste. Su corte recto y el tejido denim azul la convierten en una opción perfecta para looks casuales. Lauren Ralph Lauren Rain Coat : Elegancia clásica en azul marino, con un diseño limpio y sofisticado. Ideal para quienes buscan una chaqueta de entretiempo con aire ejecutivo.

: Elegancia clásica en azul marino, con un diseño limpio y sofisticado. Ideal para quienes buscan una chaqueta de entretiempo con aire ejecutivo. Barbour Acorn Waxed : Esta marca no podía faltar porque es todo un icono de este estilo. Este modelo en color oliva ofrece ese acabado encerado icónico y cuenta con cuello de pana y corte ajustado que estiliza la silueta.

: Esta marca no podía faltar porque es todo un icono de este estilo. Este modelo en color oliva ofrece ese acabado encerado icónico y cuenta con cuello de pana y corte ajustado que estiliza la silueta. H&M Chaqueta con cuello camisero : Esta opción asequible y estilosa en marrón oscuro destaca por su diseño limpio y funcional. Con cuello camisero en contraste, bolsillos de parche y corte recto, es perfecta para quienes buscan una barn jacket con aire urbano y femenino. Su tejido resistente y su precio accesible la convierten en una prenda clave para el entretiempo sin renunciar al estilo.

: Esta opción asequible y estilosa en destaca por su diseño limpio y funcional. Con cuello camisero en contraste, bolsillos de parche y corte recto, es perfecta para quienes buscan una barn jacket con aire urbano y femenino. Su tejido resistente y su precio accesible la convierten en una prenda clave para el entretiempo sin renunciar al estilo. Brownie chaqueta encerada cuadros: - Esta propuesta destaca por su diseño cuadros con aire campestre, ideal para los días frescos de otoño. Confeccionada en nailon resistente al agua, incluye un chaleco interior de borrego extraíble que aporta calidez y versatilidad. El cuello de pana en contraste y los bolsillos frontales grandes refuerzan su estética funcional y elegante. Perfecta para quienes buscan una barn jacket con un toque clásico y femenino.

Varios modelos de barn jacket Google

Cómo combinar tu barm jacket con estilo

La clave para lucir esta prenda está en su versatilidad estilística. Puedes llevarla con vaqueros rectos y un jersey de cuello caja para un look funcional y moderno. Si prefieres algo más arriesgado, combínala con bermudas anchas y camisa blanca para un aire preppy. También funciona genial sobre vestidos midi o pantalones de pinzas, aportando un toque desenfadado pero cuidado.

Algunos trucos para elevar tu look:

Añade un accesorio llamativo como un bolso con charm o unos pendientes XL.

como un bolso con charm o unos pendientes XL. Juega con las capas: una camisa de rayas bajo un jersey fino y la barm jacket encima crea profundidad visual .

. Opta por calzado versátil: desde mocasines hasta botas Chelsea, todo vale si se equilibra bien el conjunto.

Las chaquetas de granjero han evolucionado con nuestros outfits más urbanos y se han convertido en un indispensable del otoño. Perfectas para cuando los días se vuelven más frescos, por lo que no dudes en elegir tu barn jacket para lucirla antes de que el frío se vuelva más intenso.