La blusa bohemia perfecta existe, palabra de Eugenia Martínez de Irujo desde sus vacaciones de verano en Cádiz

Eugenia Martínez de Irujo no deja de inspirarnos con sus elecciones de vestuario bohemias en el sur de España, desde Cádiz concretamente parece que la aristócrata se ha propuesto convertir el verano 2025 en una guía de estilo para mujeres bohemias como ella. Y es que, si estos días hemos visto a la Duquesa de Montoro lucir desde vaqueros con aires boho a los vestidos más bonitos ahora nos ha sorprendido con una blusa en esa misma línea relajada que se ha convertido en la seña de identidad de esta.

A sus 56 años, Eugenia continúa demostrando que el estilo no entiende de edad. Su manera de abrazar el espíritu bohemio con sofisticación es una inspiración constante para las mujeres +50 que buscan derrochar elegancia sin renunciar a la comodidad y la frescura. Ya sea en eventos familiares, planes con amigos o vacaciones en la costa, la aristócrata nos recuerda que el boho-chic no solo es tendencia, sino también un modo de reflejar su personalidad a través de la moda.

La blusa bohemia que será tu aliada de estilo de verano a septiembre

Entre todas las prendas que podemos llevar en agosto, las blusas bohemias tienen un lugar especial. Son cómodas, femeninas, fáciles de combinar y, además, aportan ese aire relajado que tanto apetece en los últimos días de verano. Y si buscas una pieza que cumpla con todos esos requisitos, la elección de Eugenia es la prueba de que existen.

Panama limited edition blouse, de The Gypsy Truck (115 euros)

Panama limited edition blouse. The Gypsy Truck

Se trata de una blusa de marca española con esencia muy bohemia y artesanal. Confeccionada en un tono rojo intenso con delicados estampados florales en dorado y verde, destaca por sus mangas abullonadas de largo tres cuartos, su escote en pico adornado con bordados étnicos y los detalles fruncidos en los puños rematados en volantes con contraste de color. Una pieza con carácter, perfecta para elevar un look básico o para convertirse en protagonista absoluta en cualquier ocasión.

Así la ha combinado Eugenia Martínez de Irujo

La aristócrata ha decidido llevarla en clave casual con unos pantalones vaqueros blancos de corte recto y unas sandalias planas con detalles étnicos, un look sencillo, pero muy efectivo que refleja su estilo relajado y bohemio. Con esta elección, Eugenia confirma que las blusas bohemias no solo son una apuesta segura para el verano, también pueden convertirse en la prenda clave de la vuelta a la oficina en septiembre, combinadas con faldas midi, pantalones de pinzas o incluso bajo un blazer ligero para las frescas mañanas de otoño.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

De esta manera, Eugenia vuelve a confirmar que su estilo es auténtico, atemporal y tremendamente inspirador. Y sí, si buscas la blusa bohemia perfecta para cerrar el verano con matrícula de estilo (y estrenarla en septiembre con looks de oficina relajados), ya sabes dónde ficharla.