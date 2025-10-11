La blusa boho chic más bonita de Tamara Falcó en Ibiza se combina con falda estampada

Tamara Falcó vuelve a revolucionar las redes sociales con una prenda de vestir que está al orden del día. Sí, se trata de aquella que le ha hecho convertirse de nuevo en una de las mujeres más elegantes de nuestro país, pero sin perder la vista de las tendencias de otoño-invierno 2025/26. En su última fotografía de Instagram ha vestido una blusa bohemia que tendremos en el radar este octubre por una serie de motivos: está a la moda, es funcional y perfecta para todos los días.

Esta semana, la marquesa de Griñón se ha escapado a Ibiza con los suyos, entre ellos Íñigo Onieva, como bien nos ha comentado en la descripción de la publicación. Entre risas, buenos momentos o deleitosa gastronomía nos ha desvelado uno de sus must haves que no ha dudado en meter en la maleta de viaje. Ha acaparado todas las miradas y combina naturalidad con sofisticación absoluta, puesto que Tamara Falcó ha logrado convertir una blusa con aire bohemio en un look impecable para disfrutar de los últimos días de cielos despejados y buenas temperaturas. No solamente ha sabido interpretar las claves de este estilo, sino que lo ha llevado a su propia personalidad con toque femenino y clásico.

La blusa bohemia de Tamara Falcó en Ibiza

Con un aire impecable que contrasta con la prenda inferior estampada, se instala una blusa bohemia en blanco confeccionada con materiales ligeros y livianos con mangas ligeramente abullonadas, cuello redondo y volantes en el escote. Un adorno que está al orden del día tanto en camisas, tops o jerséis de punto como en faldas o vestidos. Tiene un equilibrio perfecto entre lo formal y lo boho chic, de acuerdo con las tendencias del momento, así como favorece la silueta de la socialite gracias tanto a las mangas como al escote, donde se añade un volumen discreto y elegante. Es perfecta tanto para el día a día como en los looks de oficina, que funciona con vaqueros o trajes de vestir, entre otras opciones.

Tamara Falcó con blusa bohemia. Instagram @tamara_falco

En contraste con su look deportivo

Eso sí, también se ha llevado la ropa deportiva para disfrutar del deporte al aire libre con paisajes de ensueño de la isla bonita. Como hemos descubierto en una de la imágenes junto con un conjunto de top y leggings que combina el negro con el verde vivo de la firma P.E Nation, actualmente agotado. Una fórmula que te hará ser nada aburrida tanto dentro como fuera del gimnasio con ítems que se ajustan perfectamente al cuerpo y no deja el buen gusto atrás.

Tamara Falcó con look deportivo. Instagram @tamara_falco

No habrá un otoño sin la blusa bohemia perfecta para una versatilidad infinita en los estilismos. Tamara Falcó ya nos ha mostrado su opción más en tendencia con aire relajado que nosotras pretendemos copiar para triunfar con bajas temperaturas.