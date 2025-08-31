La boda más bohemia (e influencer) de este fin de semana: el vestido de encajes y volantes de firma española de Andrea González

Durante este fin de semana, no solamente ha tenido lugar la ceremonia de la princesa María Carolina de Liechtenstein, también la boda influencer de Andrea González y Javier Ausin en Cantabria. Un lugar donde unen muchas emociones y recuerdos para ambos, mientras que el empresario creció allí, la familia de la creadora de contenido ha veraneado toda la vida. Ahora, tras cuatro años de relación, se han dado el sí quiero en el Santuario de la Aparecida de estilo gótico flamenco con una fiesta posterior, donde han habido invitados de dicho sector, concierto de los novios y cambio de vestido de novia.

Durante el verano de 2024, la pareja nos anunció su compromiso vía redes sociales desde uno de sus destinos favoritos, como es la isla de Formentera. Desde entonces, ambos han compartido con sus followers, pero manteniendo la sorpresa en todo momento, cada uno de los procesos de la boda. Andrea González, por su parte, también su camino hacia la creación de su vestido de novia de la firma española Castellar Granados. Como cuenta en su página web, tienen el objetivo de escaparse de los tópicos de novia, así como de los estándares, para ofrecer una bridal moderna, atenta a las tendencias de moda y con una fuerte identidad. Y así ha sido por lo que hemos podido ver en las primeras fotografías de uno de los días más recordados de los creadores de contenido.

Los detalles del vestido de novia de la influencer Andrea González

Alrededor de las 12.00 horas de la mañana de este sábado, Andrea González caminaba hacia el altar agarrada del brazo de su padre. Así lo hemos comprobado a través del contenido que han publicado los influencers invitados, como Teresa Sanz, Carmen Santaella o Lucía de la Puerta, entre muchos más. Una bridal de lo más bohemia con una inclinación romántica, también, que ha deslumbrado en Cantabria con un diseño de lo más original en sintonía con las tendencias.

Un vestido de novia que ha destacado con un sinfín de volantes combinados con encajes en forma diagonal, toda una estrategia estilística que ayuda a favorecer, así como a enfatizar, la silueta de la influencer. Ha destacado por un escote asimétrico con manga caída, cuerpo ligeramente holgado y falda fluida y sutil cola que ha dado un movimiento de lo más elegante. También, Andrea González ha dado el mayor protagonismo al atuendo junto con sandalias de tacón al tono, pendientes largos y brazalete acabados en plata de lo más sutiles. En cuanto a términos de belleza, ha optado por un peinado afín a su estilo, una coleta de media altura con ondas marcadas, y un look de maquillaje de acabado glow con sombra de ojos en marrón para dar profundidad a la mirada.

Un fin de semana con 3 looks de firma española

Andrea González ha recurrido a dos firmas españolas para sus vestidos de novia. Y es que este jueves, han celebrado la preboda, donde le hemos visto brillar con un vestido hecho a medida por la diseñadora Esther Alonso de Dher Collection. Un atuendo de corte midi, con cuerpo fruncido de escote recto y tirantes delgados, que da paso a una falda de corte relajado, pero con movimiento sutil. Asimismo, añadió una capa semitransparente a modo de pañuelo en el cuello y lo combinó con unos zapatos de tacón que ya mostró anteriormente en sus redes sociales, que principalmente iban a ser destinados para el gran día.

Durante la boda ha habido un cambio de look, puesto que tras dejarnos sin habla con el vestido de novia, ha sorprendido con otro diseño de dicha firma sevillana. Un modelo de corte asimétrico, escote recto, tirantes anchos y máximo movimiento. Ha llamado la atención con un adorno de motivos florales en 3D elegantes, minimalistas y que acentúan ese toque romántico y bohemio.

La influencerAndrea González se ha convertido en la novia más bohemia y romántica de este fin de semana con la apuesta de las firmas españolas. Sin ninguna duda, un vestido que tendrán en cuenta las próximas bridals para brillar en el día más especial de su vida.