Bodas de otoño 2025: Sara Carbonero sabe cómo triunfar con este estilismo bohemio de casi 1.000 euros

Estamos a dos días de comenzar septiembre, mes en el que todavía tendremos BBC apuntadas y, por ende, looks de invitada por encontrar. Este fin de semana está comenzando con fuerzas, de la misma manera que con alegría, puesto que se han instalado un sinfín de bodas, como protagonizada por la princesa Maria Carolina Liechtenstein, la influencer Andrea González en Santander u otra en la que no ha dudado en asistir Sara Carbonero con Isabel Jiménez. Y como siempre ocurre, cuando la celebridad nos muestra un nuevo modelito, se convierte en un referente para todos nosotros.

Sara Carbonero ha vuelto a España de sus vacaciones con un despliegue de looks de lo más fashionistas. Si durante el día de ayer triunfó con un vestido artístico de firma gallega, ahora se ha convertido en la invitada mejor vestida en un enlace matrimonial. Es atemporal, con caída relajada y protagonizado por un color que invita a dar la bienvenida al otoño. Durante los meses de entretiempo con cambios de temperaturas también se puede reinterpretar los códigos de vestimenta dentro de bodas, bautizos y comuniones. Ahora, según las tendencias, vemos los diseños más bohemios, effortless y arreglados, pero no tan formales. Sara Carbonero sabe de lo que hablamos, puesto que todo esto lo ha reflejado en su estilismo para triunfar en una mañana de alegría este sábado.

El vestido de invitada de Sara Carbonero para una boda

Sara Carbonero ha escogido uno de los colores más otoñales y que mejor sienta a las morenas, como es el burdeos. Lo ha hecho con un vestido de invitada sencillo, básico y atemporal, pero con el que siempre se acierta con éxito. Confeccionado con seda, luce un corte largo, de escote de pico pronunciado, tirantes anchos, abertura lateral y una costuras en diagonal que ayudan a estilizar el cuerpo de la periodista. Se trata de un diseño de la firma española Cortana, que actualmente está disponible (tanto en burdeos como en verde esmeralda) por casi 1.000 euros.

Sara Carbonero con vestido de invitada. Instagram @saracarbonero

Vestido en burdeos, de Cortana (960 euros)

Vestido en burdeos. Cortana

Y así lo ha combinado

Junto con el vestido de invitada, Sara Carbonero también ha hecho uso de una capa semitransparente al tono, que va a juego de la misma firma. Uno de los accesorios más repetidos en eventos de este calibre que, además de ayudar a cumplir el protocolo si es celebrado en un templo religioso o a refugiarse de los golpes de aire, también acentúa ese aire más relajado. Lo ha completado con una joya de gargantilla de lo más especial de Oscar de la Renta en formas florales con cristales, a combinación con un brazalete y unos pendientes de enredadera. Y para finalizar este estilismo de lo más bohemio, ha optado por uno de los peinados fáciles y rápidos de hacer, como es una coleta baja al estilo más natural.

Sara Carbonero ha vuelto a convertirse en nuestra invitada perfecta de confianza con un vestido perfecto para el otoño. Por lo que si tienes apuntado un evento de este calibre y todavía no tienes look, esta es una señal para que aproveches sus consejos de moda.