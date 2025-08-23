Un bolso, mil estilos: el poder de la versatilidad de la tote bag

Las tote bags se han convertido en un imprescindible del armario contemporáneo. Su diseño amplio y funcional, con asas largas y cuerpo espacioso, las hace ideales para acompañarnos en cualquier momento del día. Aunque su origen se remonta al siglo XVII, fue en los años 40 cuando comenzaron a popularizarse como accesorio de moda. Hoy, este bolso versátil se reinventa con propuestas que combinan diseño, sostenibilidad y personalidad.

Nuestra selección de tote bags con más estilo

Son muchos los modelos de bolsos que toman el estilo básico de tote bag para crear diseños renovados. Desde versiones pequeñas a maxi bolsos pasando por el estilo más clásico. Tenemos cualquier opción que busquemos. Esta es nuestra selección de las 5 tote bag que más nos enamoran.

Falabella Tiny Tote Bag – Stella McCartney

Este icónico modelo de Stella McCartney destaca por su compromiso con la moda sostenible. Fabricado con el exclusivo tejido vegano Shaggy Deer, está enmarcado por una cadena de aluminio reciclable y latón reciclado. Su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar lo esencial con un toque sofisticado. Es mi favorito para citas nocturnas

Falabella Tiny Tote Bag Stella McCartney

Bolso M Tote de cuero craquelado – Maje

Una propuesta chic y moderna que reinventa el clásico bolso cabás. Confeccionado en piel craquelada, este modelo oversize incluye cordones de ajuste, asas largas y un colgante de corazón desmontable. Ideal para llevar todo lo necesario en una larga jornada. Lo mejor, lo tenemos disponible en uno de los colores de la temporada, el burdeos, que nos permitirá combinarlo con todos nuestros outfit otoñales.

Bolso M Tote de cuero Maje

Canvas Travel Tote Bag – Marc Jacobs

Diseñado para ser tu compañero de viaje definitivo, este tote de lona resistente ofrece múltiples bolsillos y una estructura pensada para la organización. Su tamaño especialmente pensado para llevarlo como equipaje de mano, cuenta con un sistema trolley. Esto te termite engancharlo a la maleta, para llevarlo cómodamente en tus viajes. Disponible en 3 colores (beige, negro y azul) nuestro favorito es el azul por su versatilidad sin recurrir al clásico tono neutro.

The travel Tote Bag Marc Jacobs

Bolso Bruna Tote Maxi piel camel – Roberto Verino

Elegancia y sobriedad definen este modelo en piel de color camel, con interior en ante beige y detalles metálicos dorados. Su diseño maxi y cierre con tira de piel lo hacen ideal para quienes buscan un bolso amplio sin perder el toque refinado. Es todo un básico con el que todas deberíamos contar en nuestro armario cápsula ideal.

Bolso Bruna Tote Maxi Roberto Verino

Tote Bag Folklore Crudo – Eturel

Inspirado en el traje manchego, este bolso de algodón hidrófugo combina tradición y modernidad. Con estampado floral y asas largas, es perfecto para añadir un toque único y artesanal a tu look diario. Se trata del modelo más cercano al estilo de la tote bag clásica, pero sin duda es una fórmula que funciona. Además, está fabricado en Madrid, lo que refuerza su carácter local y auténtico.

Tote bag Folklore Eturel

Un básico que se adapta a todo

La versatilidad de las tote bags es, sin duda, su mayor fortaleza. Puedes llevarlas a la oficina, al gimnasio, a la playa o al supermercado. Su capacidad permite guardar desde una libreta hasta una esterilla de yoga, y su diseño abierto facilita el acceso rápido a tus pertenencias. Además, se complementan perfectamente con bolsos pequeños tipo riñonera, creando un combo funcional y seguro (el que yo siempre uso).

En cuanto a estilos, las opciones son infinitas: desde modelos minimalistas en tonos neutros hasta estampados llamativos que capturan miradas. Las marcas de moda las han incorporado en sus colecciones como piezas clave, y su presencia en el street style es constante. A veces incluso con modelo que nos han regalado. No obstante, estas opciones son una vuelta de tuerca a un modelo básico que no te puede faltar.