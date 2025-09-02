Los bolsos perfectos para la universidad: grandes, prácticos y con estilo para acompañarte todo el día

Durante los últimos años, la moda se había obsesionado con lo diminuto: microbolsos imposibles en los que apenas cabía un pintalabios se convirtieron en tendencia gracias a celebridades e influencers. Sin embargo, esa era quedó atrás. En 2025, el protagonismo es para los bolsos gigantescos, capaces de acompañar el ritmo real de la vida.

El fenómeno no es casualidad. Los diseñadores han entendido que la funcionalidad vende: en los desfiles de otoño-invierno, Stella McCartney, Louis Vuitton y Fendi enviaron a sus modelos a la pasarela con bolsos XL, pensados para aguantarlo todo.

Lo curioso es cómo esta tendencia dialoga con la cultura popular: desde la famosa escena de Succession en la que un personaje se burla de un "bolso ridículamente grande" hasta los vídeos virales de TikTok en los que usuarios muestran el contenido de sus bolsos, hoy lo cool ya no es tener lo mínimo, sino poder llevarlo todo.

El It bag: de símbolo aspiracional a compañero de vida

La historia de los bolsos está llena de momentos icónicos. Coco Chanel revolucionó la moda en 1955 con el 2.55, el primer bolso pensado para colgarse al hombro y liberar las manos. Hermès transformó un simple diseño en mito cuando lo bautizó como Kelly, gracias a Grace Kelly; y en los 80, el Birkin se convirtió en la máxima expresión del lujo inalcanzable. En los 90 y 2000 llegaron las obsesiones de masas: la Saddle de Dior, el Paddington de Chloé, la Baguette de Fendi que inmortalizó Carrie Bradshaw.

En todos los casos, el bolso fue mucho más que un contenedor: se volvió un símbolo de pertenencia, un manifiesto de identidad. En la era actual, sin embargo, el acceso al lujo es cada vez más limitado: los precios se dispararon y muchos consumidores migraron hacia opciones prácticas, más asequibles y, sobre todo, versátiles. De ahí el auge de diseños como el tote plegable Le Pliage de Longchamp o las versiones ultramodernas de COS, que combinan vanguardia con comodidad.

De las pasarelas a la universidad

El revival de los maxi bags no se queda en el circuito del lujo. Su atractivo se multiplica en la vida diaria, y pocos escenarios lo encarnan mejor que la universidad. El estudiante moderno pasa por clases, biblioteca, prácticas, cafeterías y actividades sociales en una misma jornada. Necesita un bolso que se adapte a esa rutina sin obligarlo a elegir entre estilo y funcionalidad.

Un maxi bag permite llevar portátil, cargador, botella de agua, estuche, cuadernos e incluso un cambio de ropa para el gimnasio. La universidad, así, se convierte en el terreno perfecto para esta tendencia que mezcla lo aspiracional con lo útil.

Los mejores modelos para llevar a la universidad

Zara

Bolso de ante en color chocolate tipo maxi shopper, de Zara. Ref: 6029/610/721

Bolso de ante en color chocolate tipo maxi shopper, de Zara. Ref: 6029/610/721

Mango

Bolso XL tipo shopper en color burdeos, de Mango. Disponible en varios colores. Ref: 17004446

Bolso XL tipo shopper en color burdeos, de Mango. Disponible en varios colores. Ref: 17004446

Parfois

Bolso tipo shopper con colgante extraíble, de Parfois. Disponible en varios colores. Ref: 238962_BKL

Bolso tipo shopper con colgante extraíble, de Parfois. Disponible en varios colores. Ref: 238962_BKL

H&M

Bolso XL tipo tote bag, en color verde oscuro, de H&M. Ref: 1295293001

Bolso XL tipo tote bag, en color verde oscuro, de H&M. Ref: 1295293001

Mango

Bolso XL tipo shopper bag con tiras de color en contraste, de Mango. Disponible en varios colores. Ref: 17053797

Bolso XL tipo shopper bag con tiras de color en contraste, de Mango. Disponible en varios colores. Ref: 17053797