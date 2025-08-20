Camisa blanca y falda midi: la combinación (más atemporal) con la que Rania de Jordania vuelve a dar una lección de estilo

Cada vez queda menos para que el mes de agosto llegue a su fin y eso solo puede significar una cosa, el fin del verano a la vuelta de la esquina, y con él la tan temible vuelta al trabajo. Ya sea que estés a punto de volver a la oficina o todavía te queden varias semanas de descanso tenemos la fórmula perfecta para reencontrarte con tu estilo más corporativo, bueno en realidad, Rania de Jordania la tiene. Y es que la royal ha aparecido esta semana después de deslumbrar en una de las bodas más comentadas del verano, la de Lauren Sánchez y Jeff Bezos con un look de esos que hacen que cualquier lunes de septiembre tenga sabor a verano.

No hay duda de que Rania de Jordania es, a día de hoy, una de las monarcas más elegantes del panorama internacional. Un título que lleva más de 25 años ocupando con naturalidad, siempre impecable y con ese estilo que se mueve entre la sofisticación clásica y un guiño contemporáneo. Pocas royals pueden presumir de haber convertido la moda en una extensión de su discurso cultural y social, y ella lo ha logrado con una elegancia que no entiende de edad ni de tendencias pasajeras.

Camisa blanca y falda midi: la combinación eterna (y perfecta para la oficina)

Si hay un look que atraviesa generaciones y nunca pierde vigencia, ese es el de la camisa blanca combinada con falda midi. Un combo tan sencillo como infalible, capaz de funcionar igual de bien a los 30 que a los 50, y que en el caso de la monarca suma todavía más puntos gracias a la seguridad con la que lo defiende.

La reina optó por una camisa blanca de manga corta abullonada con cuello clásico, que desprende frescura y profesionalidad a partes iguales. La combinó con una falda midi de corte fluido en amarillo vibrante con estampados geométricos y bordados en blanco, que además de iluminar su bronceado, aporta dinamismo y movimiento al conjunto. El detalle del cinturón bordado en los mismos tonos ayudaba a marcar la cintura, estilizando aún más su silueta. Como complementos, Rania escogió unos zapatos de tacón sensato estilo salones en amarillo a juego con la falda, un bolso de tamaño mini estructurado en color camel, gafas de sol rectangulares con acabado en carey y discretas joyas doradas, confirmando que los accesorios pueden ser los mejores aliados para elevar un look sin recargarlo.

El look de Rania de Jordania. Gtres

Un look con lección incluida

El estilismo de Rania de Jordania es un recordatorio de que la moda no siempre necesita complicarse para impactar. Una simple camisa blanca y una falda midi bien elegida pueden convertirse en la fórmula estrella para cualquier vuelta al trabajo, tengas la edad que tengas. Y si algo demuestra la reina es que el estilo, cuando se hace con personalidad, se convierte en un valor atemporal.

Rania de Jordania. Gtres

En su regreso a la agenda oficial, Rania no solo ha confirmado su impecable sentido de la moda, también nos ha dejado la mejor inspiración para septiembre: un look clásico, favorecedor y luminoso que, dos décadas después de consolidar su estatus como icono de estilo, sigue funcionando mejor que nunca.