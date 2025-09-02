La camisa victoriana de Rosalía para ir a ver al Real Madrid que será tu próxima obsesión

Rosalía no solo revoluciona la música, también la moda. La artista catalana ha vuelto a demostrar que sabe adelantarse a las tendencias y lo ha hecho en un lugar inesperado: el Santiago Bernabéu. La cantante acudió al estadio para ver al Real Madrid y, como era de esperar, su look no pasó desapercibido. La elección de una camisa romántica de inspiración victoriana confirma que las blusas con volantes, cuellos altos y tejidos satinados serán una de las grandes apuestas de la próxima temporada.

La camisa romántica que será la nueva obsesión de otoño

El estilismo de Rosalía giró en torno a una blusa blanca de aire vintage, con cuello alto, detalles de volantes y tejido satinado con un sutil estampado floral en relieve. Una pieza que combina elegancia y dramatismo, con un punto gótico chic que encaja a la perfección con la estética personal de la cantante.

Rosalia en el Bernabéu. @rosalia

La camisa es perfecta para los looks de entretiempo, ya que eleva cualquier outfit básico y lo transforma en algo especial. Además, su versatilidad permite llevarla tanto en ocasiones formales como en estilismos casual, como demostró Rosalía al combinarla con pantalones negros ajustados, botas de punta afilada y unas gafas de sol XL que potenciaban su aire misterioso y sofisticado.

Un guiño a la estética victoriana y al estilo dark romance

El regreso de las camisas románticas no es casualidad. Firmas como Saint Laurent, Chloé, Dior o Zimmermann han apostado por reinterpretar esta prenda clásica en sus colecciones, dándole un toque moderno y urbano. Los cuellos altos, los volantes delicados y los tejidos fluidos se imponen como el detalle diferenciador que veremos en escaparates y redes sociales este otoño.

Rosalía. @rosalia

Rosalía, siempre adelantada a las tendencias, lo combina con accesorios muy personales: un collar largo con cruz que añade un toque simbólico y un contraste perfecto con el minimalismo del resto del look. Este tipo de complementos aportan carácter y personalidad, algo que define su estilo único.

Cómo combinar la camisa de Rosalía en tu día a día

Si buscas inspiración para replicar su look, la clave está en mantener el equilibrio entre lo romántico y lo moderno:

Combínala con pantalones negros de corte recto y botines para un look elegante.

Apuesta por vaqueros wide leg para un toque más casual, ideal para planes de fin de semana.

Llévala con minifaldas de cuero o pantalones satinados si buscas un estilismo más nocturno y sofisticado.

El truco está en dejar que la camisa sea la protagonista del look, evitando sobrecargar el resto de prendas y accesorios.