Carmen Lomana: “He abierto el armario y he sacado todos los Chanel” para su mercadillo solidario más esperado

La Navidad en Madrid no empieza oficialmente hasta que Carmen Lomana abre las puertas de su clásico mercadillo solidario. Una cita anual que se ha convertido en tradición, reclamo y peregrinación para amantes de la moda, coleccionistas de lujo y quienes buscan un plan navideño con propósito. Este año, el espacio elegido es Neolith Living Gallery, en la calle Padilla 6, donde del 26 al 29 de noviembre, de 11:00 a 20:00, se podrá acceder a piezas únicas de su armario personal.

“He abierto el armario y he sacado todos los Chanel”: la frase que marca esta edición

Con su naturalidad habitual, Carmen ha lanzado la que ya es la declaración estrella del evento: “He abierto el armario y he sacado todos los Chanel”. Un gesto que resume la magnitud del despliegue que ha preparado este año y que demuestra, una vez más, su compromiso real con la causa. Esta edición promete incluir prendas icónicas, accesorios exclusivos y tesoros de archivo que rara vez salen de su vestidor.

Moda de lujo, piezas históricas y una causa que emociona

Conocida por su gusto impecable y su colección de moda internacional digna de museo, Carmen Lomana ha dedicado días enteros a seleccionar cada prenda que formará parte del mercadillo. No solo se trata de vestidos y chaquetas de firmas de alta costura, sino también de complementos especiales, joyas, bolsos y piezas vintage con mucha historia detrás.

La recaudación del mercadillo tiene un objetivo claro: apoyar proyectos solidarios centrados en mejorar la vida de los niños. Para Carmen, es la parte más importante de todo el proceso. Cada edición la vive con intensidad, esfuerzo y entrega, pero también con la satisfacción de saber que el resultado final tiene un impacto real.

Un plan imprescindible para inaugurar la Navidad con estilo

Además del fin benéfico, el mercadillo solidario de Carmen Lomana se ha convertido en un evento social. El ambiente es cálido, cercano y muy navideño. Ella misma suele estar presente atendiendo a quienes pasan por allí, recomendando looks, charlando con seguidores y explicando la historia de algunas de sus piezas más emblemáticas.

Quienes acudan mañana podrán descubrir desde vestidos de fiesta hasta chaquetas de tweed, pasando por abrigos de noche, bolsos míticos, prendas de piel, accesorios atemporales y auténticas joyas de colección. Todo ello con precios ajustados considerando el valor de cada pieza, lo que hace que sea un plan irresistible para coleccionistas, amantes del lujo o simplemente para quienes buscan un regalo de Navidad especial.