Carmen Lomana apuesta por un vestido azul fluido y elegante para disfrutar del concierto de Alejandro Fernández en Marbella

Marbella continúa siendo el epicentro del glamur, el destino favorito por muchas personalidades conocidas de la sociedad y si a eso le sumamos las increíbles actuaciones del Starlite Occident casi a diario durante el mes de agosto, tenemos el combo perfecto para que las noches marbellís sean una auténtica fiesta de estilo. Y como reina de esa elegancia marbellí no hay musa mejor que Carmen Lomana, la socialité, no ha querido perderse el concierto de este miércoles (20 de agosto) a cargo de Alejandro Fernández. Otras de esas caras conocidas que han estado disfrutando de la actuación del cantante mexicano han sido Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, con un espectacular vestido de punto.

Hablar de Carmen Lomana es hablar de un icono indiscutible de estilo. A sus 77 años recién cumplidos, la socialité sigue demostrando que la elegancia no entiende de edad. Con un estilo que mezcla sofisticación, clasicismo y ese savoir-faire tan característico, Lomana continúa siendo fuente de inspiración para mujeres que buscan vestir con seguridad y glamour en cualquier ocasión. Y es que no importa si se trata de un evento social, una gala benéfica o una noche de verano en Marbella: ella siempre encuentra la prenda perfecta para brillar.

El vestido azul fluido en clave 'cowgirl chic'

Fiel a su maestría para dar siempre con la mejor respuesta en moda, Carmen Lomana apostó por un vestido ligero y fluido en clave 'cowgirl' chic. La prenda, confeccionada en un tejido de inspiración denim, juega con un estampado 'patchwork' en diferentes tonalidades de azul que aportan movimiento y frescura. El diseño sin mangas, con escote redondeado y falda amplia de vuelo, no solo estiliza la figura, sino que además resulta perfecto para las noches estivales en las que la comodidad no está reñida con la sofisticación.

No es casualidad que Lomana se decante por los vestidos como su prenda fetiche en verano: son, y seguirán siendo, el aliado más versátil para vestir con elegancia sin esfuerzo, tanto de día como de noche. En su caso, este diseño consigue reunir lo mejor de dos mundos, un aire relajado propio de la costa marbellí con un toque sofisticado digno de las pasarelas.

Carmen Lomana. Gtres

Tendencia y luminosidad, las claves de un look con matrícula veraniega

Como buena maestra del estilo, Carmen cuidó cada detalle de su look. Optó por unas sandalias nude de tacón medio con nudo frontal, un calzado tan cómodo como chic que suma centímetros sin restar frescura. Para potenciar el aire veraniego del vestido, añadió un collar multihilera de perlas y cuentas en tonos azules, aportando un guiño sofisticado y perfectamente coordinado con la paleta cromática de su look.

El look de Carmen Lomana. Gtres

En cuanto al 'beauty look', Lomana apostó por su rubia melena suelta con ondas relajadas y raya al lado. El maquillaje, en tonos cálidos con labios rosados, reforzaba ese efecto buena cara que tanto caracteriza a la socialité. Una vez más, Carmen Lomana confirma que la elegancia es cuestión de actitud… y de saber elegir siempre el vestido perfecto. Esta noche tendrá lugar la actuación de India Martínez en el Starlite, así que estaremos pendientes por si la reina marbellí vuelve a deleitarnos con su presencia y estilo.