Carmen Lomana se apunta al estilo lady con vestido de cuadros vichy y sandalias rojas para su vuelta al trabajo en Madrid

Carmen Lomana ha demostrado, una vez más, que sabe cómo convertir cualquier look en sinónimo de elegancia y sofisticación. La socialite ha reaparecido en Madrid para retomar su agenda después de las vacaciones, y lo ha hecho con un estilismo impecable que nos recuerda por qué es uno de los grandes referentes de estilo de nuestro país.

La empresaria ha compartido en sus redes sociales un look de inspiración lady que combina a la perfección el clasicismo de los cuadros vichy con el toque vibrante de unas sandalias rojas que elevan el conjunto. Una apuesta atemporal y muy favorecedora que marca tendencia en la vuelta a la rutina.

El vestido de cuadros vichy que estiliza y rejuvenece

El protagonista indiscutible del look es un vestido de cuadros vichy en blanco y negro de corte midi y tirantes anchos, que define la silueta sin renunciar a la comodidad. Con escote recto, cinturón negro que marca la cintura y vuelo en la falda, es una prenda que aporta frescura, feminidad y movimiento.

El estampado vichy es un clásico de fondo de armario que nunca pasa de moda y, en este caso, Carmen lo actualiza con un patrón más estructurado y elegante, ideal para una comida de trabajo, un evento de día o cualquier plan urbano.

Las sandalias rojas que lo cambian todo

Para completar el look, Carmen Lomana ha elegido las Easy Mule Red 5.5 de Isabel Abdo (240 €), un diseño confeccionado en piel mestiza con tacón medio de 5,5 cm y planta extra confort. Este calzado no solo aporta altura y estiliza la pierna, sino que también añade el punto de color perfecto para darle fuerza al estilismo.

Mule rojo. Isabel Abdo

Se trata de uno de los modelos favoritos de Carmen, que ya los tiene en varios colores, y que confirma que las mules de tacón cómodo se consolidan como el calzado estrella de la temporada. Ideales para quienes buscan elegancia sin renunciar a la comodidad.

Un look impecable para la vuelta al trabajo

Con este estilismo, Carmen Lomana vuelve a demostrar que sabe sacar partido a las tendencias clásicas y reinterpretarlas con un aire renovado. Su combinación de vestido de cuadros vichy y sandalias rojas es perfecta para inspirar nuestros looks de septiembre: frescos, femeninos y muy favorecedores.

Si buscas un conjunto que funcione tanto para la oficina como para planes de tarde, este mix de básicos atemporales y accesorios en color es una apuesta segura para empezar la temporada con estilo.