Carmen Lomana y Ayuso, dos estilos opuestos pero igual de elegantes en la tarde de toros del Día de la Hispanidad

El Día de la Hispanidad se vivió con toda la expectación en Madrid, y no solo por el desfile militar. Como ya es tradición, la tarde del 12 de octubre tuvo también cita en Las Ventas, donde numerosos rostros conocidos acudieron a disfrutar de la corrida de toros presidida por Isabel Díaz Ayuso, que incluso recibió una emotiva dedicatoria de Morante de la Puebla durante su faena: "Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente", en el día que se cortaba la coleta.

Entre los asistentes, la moda volvió a tener su propio protagonismo. Carmen Lomana fue una de las más elegantes de la jornada con un conjunto azul marino de la firma española IQ Collection, firmado por Inés Domecq. El look, formado por el top Marini, destaca por su diseño estructurado, las hombreras marcadas, la cremallera delantera dorada y los pespuntes en contraste beige, que estilizan la figura y realzan su sofisticación. Una prenda confeccionada íntegramente en España y disponible en la web de la marca por 155 euros, que combina la elegancia clásica con un toque contemporáneo.

El look de Lomana. Gtres

Lomana completó el conjunto con pantalones coordinados y salones nude, además de su inseparable melena suelta y un maquillaje natural que aportaba luminosidad al rostro. Un look que demuestra, una vez más, su dominio absoluto del estilo y su fidelidad a las firmas ‘made in Spain’ que ensalzan la elegancia femenina sin renunciar al carácter.

Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, el tándem más sobrio y chic del día

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso optó por un estilismo más relajado, pero igualmente acertado para la ocasión. La presidenta madrileña lució una blusa satinada en color marfil, combinada con vaqueros oscuros rectos y botines de punta, un look cómodo y urbano con un toque sofisticado gracias a los pendientes rojos que aportaban un guiño festivo al Día de la Hispanidad.

El look de Ayuso. Gtres

A su lado, Cayetana Álvarez de Toledo apostó por un blazer beige entallado, camisa blanca fluida y pantalones blancos tobilleros, que combinó con salones en tono nude. Un look monocromático que respiraba sobriedad y elegancia, perfecto para una tarde de otoño madrileña.

El look de Cayetana. Gtres

Una jornada con sabor español y mucho estilo

Entre los invitados también se dejaron ver otros nombres conocidos del panorama social madrileño, como Ana Botella, que apostó por un conjunto rojo con estampado floral, o Luisa Fernanda Rudi, que coincidió con ella en la misma gama cromática. La plaza de toros se convirtió así en una auténtica pasarela improvisada en la que la moda española volvió a reivindicar su protagonismo.

El look de Ana Botella. Gtres

Tanto Ayuso como Lomana demostraron que, más allá de los actos institucionales, la elegancia puede tener múltiples formas: desde el clasicismo impecable de IQ Collection hasta el chic urbano de una blusa satinada y unos jeans bien escogidos. Dos estilos distintos, pero con un mismo denominador común: el sello de la sofisticación madrileña.