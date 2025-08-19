Carmen Lomana derrocha sofisticación en clave retro con el bikini blanco que más realza el bronceado

No hay verano sin Carmen Lomana en Marbella, la ciudad de la Costal del Sol, es un año más el lugar favorito de la socialité para pasar los meses más calurosos del año, así lo está demostrando día tras día desde sus redes sociales. Que nos encantaría tener una maleta o armario en nuestra casa de verano como el de Carmen Lomana, es un hecho, y es que esta no deja de sorprendernos no solo con estilismos ideales para deslumbrar bajo las lunas de agosto, sino también con su colección de trajes de baño de los que si tuviéramos que elegir uno solo, sería un serio problema.

Así es Carmen también tiene una maestría impoluta a la hora de elegir sus bañadores y bikinis para largas jornadas de sol y arena en Marbella, desde diseños de una sola pieza al más puro estilo diva italiana, pasando por bikinis de dos piezas en negro, porque sí, la tonalidad más oscura (y elegante) del armario también tiene un hueco en su colección más veraniega hasta este último bikini en clave retro del que nos consideramos fans absolutas. Pero no solo por el bikini en cuestión, una vez más su ojo clínico para dar en el clavo con los accesorios más ideales no falla.

El look de diva retro de Carmen Lomana en Marbella

No las hay más divas que Carmen, y si todavía te quedaban dudas, su último estilismo desde la playa hará que se despejen todas y cada una de ellas, palabra de editora de moda. El último modelo elegido por la socialité es un bikini blanco con detalles de flores en relieve, un diseño en clave retro que se convierte en la fórmula más elegante para realzar el bronceado y evocar ese aire sofisticado que tanto nos recuerda a las musas de los años 60.

El blanco siempre ha sido un color aliado en verano, pero en Carmen cobra una nueva dimensión gracias a su manera impecable de llevarlo. Las flores estratégicamente colocadas en la parte superior añaden ese toque femenino y coqueto que eleva el bikini de básico a icónico. Y como buena alumna aventajada, sabe que ningún look está completo sin los accesorios correctos: gafas 'cat-eye' negras con montura bicolor, pendientes XL en forma de hoja verde y un sombrero XXL de rafia que además de proteger del sol, le confiere ese halo de diva intocable que tanto la caracteriza.

El look de Carmen Lomana en la playa. @carmen_lomana

En definitiva, cuando nuestra socialité favorita se pone un bikini, nunca es solo eso, una y otra vez lo convierte en una declaración de estilo. Un gesto, un accesorio o una sonrisa son suficientes para que la reina de Marbella derroche sofisticación bajo el sol. Y es que si algo nos deja claro este look es que ser una diva no es cuestión de edad, sino de actitud, y ahí Carmen Lomana sigue siendo la número uno.