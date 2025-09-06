Carmen Lomana se despide del verano 2025 desde Asturias con su look más bohemio (y relajado) hasta la fecha

Sí, la primera semana de septiembre es para volver a la rutina, pero también para rememorar los últimos coletazos del verano. Y eso es justo lo que ha hecho en el día de hoy Carmen Lomana, quien ya lleva una semana en la capital, pero ha querido compartir con sus seguidores una estampa muy especial de su paso por Asturias. En su publicación de Instagram confesaba con nostalgia: "Asturias, mi casa, la playa que mi vida, mi infancia y juventud, en Celorio (Llanes) siempre fui feliz". Una declaración que refleja no solo su vínculo emocional con esta tierra, sino también la serenidad con la que cierra un verano de planes y viajes.

La socialité ha encontrado en el norte de España el escenario perfecto para despedir el verano 2025, y lo ha hecho como mejor sabe: derrochando estilo en cada una de sus apariciones. Porque si algo define a Carmen es que no importa el contexto, ya sea una alfombra roja, una cena en la capital o una escapada relajada en plena montaña, siempre consigue dar una lección de moda y elegancia.

El look bohemio de Carmen Lomana que inspira para septiembre

La socialité ha escogido un conjunto en clave 'effortless chic' que bien podría convertirse en la mejor inspiración para estos fines de semana de septiembre en los que todavía buscamos alargar la esencia del verano. Se trata de un trío perfecto en tonos pastel y blanco: un pantalón fluido en azul claro con detalles 'tie-dye' en verde y blanco, un top satinado de tirantes en color marfil y una bata larga a juego con los pantalones que aporta ese aire bohemio y relajado que tanto nos conquista.

Un estilismo pensado para pasear por el norte, disfrutar de una cena al aire libre o simplemente para evadirse en la tranquilidad de la naturaleza. La elección de unas sandalias doradas con detalle trenzado en el empeine terminan de redondear el look, aportando ese toque chic que nunca falta en sus elecciones.

Carmen Lomana, icono de estilo eterno

A sus muy bien llevados 77 años, Carmen Lomana sigue marcando tendencia y demostrando que el estilo no tiene fecha de caducidad. Su apuesta por prendas cómodas, fluidas y con un punto sofisticado la convierten en un referente de moda real, esa que no solo brilla en las alfombras rojas sino también en la cotidianidad.

Con este look, Carmen nos recuerda que la moda puede ser relajada sin perder ni una pizca de glamur y que septiembre, lejos de ser un mes de despedidas, también puede ser una oportunidad para reinventar nuestro armario con inspiración fresca y elegante. Porque si hay alguien que sabe que la elegancia es una actitud y no una cuestión de edad, esa es nuestra querida Carmen Lomana.