Carmen Lomana estrena nuevo novio y nosotras nos enamoramos de su vestido de lujo rebajado

Carmen Lomana está viviendo un momento dulce. La socialité acaba de confirmar en televisión que tiene nuevo novio y, como no podía ser de otra forma, lo ha hecho con un look impecable. En su última aparición, recuperó uno de sus vestidos favoritos: un diseño de lino 100% de la firma brasileña FARM Rio, con estampado verde y blanco, que sigue arrasando en ventas y ahora, además, está rebajado en MyTheresa y El Corte Inglés. Un auténtico vestido de lujo que combina frescura, elegancia y exclusividad, y que amenaza con agotarse en cuestión de horas.

El vestido de lino más deseado del verano

El diseño elegido por Carmen Lomana pertenece a la exclusiva firma brasileña FARM Rio, conocida por su estética sofisticada, alegre y muy femenina. Se trata de un vestido midi de lino 100%, un tejido natural, ligero y transpirable, ideal para los últimos días de verano y las noches cálidas de septiembre.

Su silueta evasé estiliza la figura, mientras que los tirantes finos ajustables, el escote recto y el bajo con vuelo aportan un efecto etéreo y fresco. Además, el estampado en tonos verdes y blancos, inspirado en la naturaleza, consigue un equilibrio perfecto entre sofisticación y tendencia, convirtiéndolo en una prenda versátil que puedes llevar tanto en un look de día como en uno más arreglado para la noche.

Dónde conseguirlo (y por qué se agota tan rápido)

El vestido de Carmen Lomana es uno de los diseños más buscados de la temporada y está disponible en varias tiendas online, aunque las tallas vuelan:

MyTheresa → Rebajado de 300€ a 210€, con un 20% extra de descuento al finalizar la compra.

Farfetch → Disponible con envío gratuito en pedidos superiores a 300€ y devoluciones en 30 días.

El Corte Inglés → También ofrece el modelo, pero las tallas son limitadas y cambian cada día.

Vestido estampado. FARM RIO

Si te gusta, lo mejor es decidirse rápido: este vestido de FARM Rio ya fue un éxito de ventas en julio, cuando Carmen lo llevó en una gala en Madrid, y ahora vuelve a ser viral tras su última aparición televisiva.

Carmen Lomana, icono de estilo atemporal

A sus 77 años, Carmen Lomana sigue marcando tendencia y demostrando que el estilo no entiende de edad. En su reaparición televisiva, además de confirmar que está feliz y enamorada, volvió a apostar por una de sus firmas favoritas, reafirmando su capacidad para anticipar las piezas más deseadas de cada temporada.

Con este vestido, la socialité une lujo, versatilidad y sofisticación en un solo look. Una prenda que demuestra que invertir en diseño y materiales de calidad siempre es un acierto, y que los vestidos icónicos como este nunca pasan de moda. Si estás buscando un vestido de lino elegante, fresco y con descuento, este modelo de FARM Rio es, sin duda, la compra maestra del momento.