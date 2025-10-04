De Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo o Sofía Palazuelo: los mejores estilismos de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján

Después de quedarnos ensimismadas por el espectacular vestido elegido por Bárbara Mirján en su gran día junto a Cayetano Martínez de Irujo, el original peinado de la novia, el velo infinito y la tiara joya no fueron los únicos que causaron sensación en esta tarde de sábado en la capital hispalense. Como era de esperar la expectación en cuanto a los invitados al enlace era máxima, y es que no todos los días tiene lugar una ceremonia de tanta importancia social como la de este 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos.

Lo más granado de la sociedad española se dio cita en Sevilla: desde Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana, pasando por Sofía Palazuelo u Olivia de Borbón. Una lista de invitadas de lo más exclusiva en el que por supuesto hubo muchos aciertos (y algún que otro tropiezo), a continuación los analizamos para que formen parte de carpeta de inspiración para invitadas 2026.

Las mejor vestidas: elegancia con sello español

Entre las más acertadas de la tarde no faltaron Carmen Lomana acompañada de su nuevo novio y una Tana Rivera que estrena la soltería. Además, de una de las sorpresas de la jornada, la hija de Cayetano, Amina, quien se podría decir captó casi tantos flashes como la propia Bárbara.

Carmen Lomana: encaje bicolor y clasicismo impecable

Carmen Lomana, una de las mejor vestidas del enlace en Sevilla. Gtres

La socialité apostó por un vestido midi de encaje bicolor con escote corazón y tirantes anchos. Remató con collar de perlas múltiples, stilettos negros y clutch mini. Un look de invitada perfecta en toda regla, elegantísimo y muy apropiado para el sol sevillano.

Olivia de Borbón: satén verde con acento burdeos

Olivia de Borbón. Gtres

Uno de los más redondos del día: vestido satinado verde esmeralda, caída al bies y largo midi. Brilló con sandalias y bolso joya de Loewe en terciopelo burdeos, chaqueta fucsia en mano y abanico de rafia. Paleta cromática exquisita.

Sofía Palazuelo: gasa verde (premamá) en movimiento

Sofía Palazuelo. Gtres

Una Sofía muy embarazada, que aun así firmó un estilismo de diez: vestido de gasa verde con volantes en cascada y silueta fluida, sandalia minimal y pendientes lágrima. Romántica, ligera y muy ella: menos es más.

Eugenia Martínez de Irujo: sastre de autor

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

La hermana del novio fue una de las más elegantes con un traje gris de dos piezas firmado por Roberto Diz. Corte preciso, hombro marcado y patrón de diez: demuestra que la sastrería, bien llevada, es la vía más exitosa para una invitada de mañana.

Tana Rivera: azul medianoche con péplum

Tana Rivera. Gtres

Por su parte, la sobrina del novio, defendió un vestido azul marino con cuello envolvente y péplum estructurado que enmarca la cintura y estiliza. Accesorio negro y clutch mini: equilibrio perfecto entre moda y protocolo.

Amina Martínez de Irujo: floral oscuro con chal azul

Amina Martínez de Irujo. Gtres

Muy favorecida con vestido de flores sobre base oscura y chal azul petróleo. Sandalia fina y joyería discreta para un conjunto con aire retro que funciona de día por la ligereza de los tejidos.

Los menos inspiradores de la tarde

Y como suele pasar en este tipo de eventos, no todo fueron aciertos en clave estilística, también hubo algún que otro tropiezo que no hemos querido pasar por alto. Estos fueron los peores estilismos de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján.

Begoña Villacís, tocado oversize y zapato poco ligero

Begoña Villacís. Gtres

El tubular azul/aguamarina asimétrico le sienta bien, pero el tocado beige de ala escultórica y los salones nude cerrados cargan el conjunto. Con sandalia minimal y un tocado más contenido habría brillado mucho más.

Paloma Segrelles, exceso de intención

Paloma Sergelles. Gtres

El fucsia con mangas globo y "cut out" lateral más tocado a juego y sandalia negra altísima resulta demasiado enfático para una ceremonia de mañana. Menos volumen y un tacón más fino habrían afinado el look.