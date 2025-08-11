De Carmen Lomana a Paula Echevarría: las invitadas perfectas en la Gala Starlite 2025 bajo un mágico baile de máscaras

La Gala Starlite 2025 volvió a brillar en la Cantera de Nagüeles, en Marbella, reuniendo a las personalidades más influyentes de la moda, la cultura y la filantropía en una noche en la que el glamour se vistió de compromiso social. Bajo el lema Masquerade Night, la velada estuvo marcada por la elegancia de las máscaras, los destellos dorados y rojos, y una atmósfera teatral en la que las invitadas se convirtieron en auténticas protagonistas de una alfombra roja inolvidable.

Con un donativo mínimo de 1.000 euros por cubierto, la cita volvió a destinar su recaudación a las fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores, reafirmando su estatus como una de las tradiciones solidarias de referencia en España. Aunque este año la ausencia de Antonio Banderas, ocupado en un rodaje en Londres, se hizo notar, la presencia de figuras como Carmen Lomana, Paula Echevarría, Hiba Abouk y Cayetana Guillén Cuervo garantizó que la gala mantuviera su habitual despliegue de estilo, como Victoria Federica ya sin trenzas.

Carmen Lomana con un diseño de Vicky Martín Berrocal

Fiel a su estilo impecable, Carmen Lomana apostó por un diseño de Victoria Colección en tono malva, el modelo Fiji Malva de la colección AW26. Una pieza asimétrica con capa lateral, drapeados estratégicos y un ajuste perfecto que realzaba su silueta. Un look que combinó con joyas discretas y maquillaje natural, reflejando su sello personal: sofisticada, atemporal y segura de sí misma.

Paula Echevarría: romanticismo en blanco con máscara

Paula Echevarría eligió un vestido midi ajustado de manga larga, completamente cubierto de apliques florales blancos sobre base transparente. La abertura frontal, adornada con un gran lazo blanco, aportaba un toque teatral perfecto para la temática de la noche. Completó el conjunto con sandalias plateadas de tiras cruzadas, un tocado de encaje blanco y joyas de Marina García, además de un maquillaje firmado por Lancôme que potenciaba su luminosidad.

Hiba Abouk: sensualidad escarlata

La actriz deslumbró con un vestido de satén rojo escarlata de corte recto y largo por encima del tobillo, con escote barco ligeramente caído y acabado minimalista. El diseño, entallado en la cintura, realzaba su figura y desprendía una elegancia atemporal. Combinó la prenda con sandalias negras tipo peep toes, manicura roja y un moño pulido que aportaba equilibrio y sobriedad.

Cayetana Guillén Cuervo: elegancia dramática

La presentadora optó por un vestido negro de Rubén Hernández Costura, con escote asimétrico en pico invertido y detalle de encaje en el borde. La falda capa, de gran volumen y largo midi, añadía movimiento y presencia. Unos zapatos negros de charol con plataforma y una máscara calada negra completaron un estilismo que capturaba a la perfección la esencia del Masquerade Night.

Más allá de la espectacularidad de los looks, la Gala Starlite volvió a demostrar que la moda y la solidaridad pueden ir de la mano. Entre máscaras y candelabros, las invitadas desfilaron no solo para lucir tendencias, sino también para apoyar causas que transforman vidas. Una noche mágica en la que Carmen Lomana, Paula Echevarría, Hiba Abouk y Cayetana Guillén Cuervo se consolidaron como las invitadas perfectas de la alfombra roja más solidaria de Marbella.