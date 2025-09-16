Carmen Lomana recupera de su armario un vestido de ensueño de Zimmermann para una noche en el Museo Thyssen

Carmen Lomana se ha convertido en una de las invitadas más elegantes de la velada organizada por Uber Eats en el Museo Thyssen de Madrid. La socialité, que nunca deja indiferente con sus elecciones de moda, volvió a demostrar que su estilo atemporal es siempre garantía de éxito al rescatar de su propio vestidor una de sus piezas más icónicas: un vestido de Zimmermann de temporadas pasadas que conserva como un auténtico tesoro.

Un vestido romántico con sello Zimmermann

El diseño en cuestión es un vestido midi con estampado floral en tonos suaves, confeccionado en un tejido vaporoso que aporta movimiento y ligereza a la silueta. La prenda, fiel al ADN de la firma australiana, combina un aire romántico con un toque sofisticado gracias a las mangas abullonadas y al escote cerrado con lazada. Lomana decidió ceñirlo a la cintura con un cinturón dorado de cadena y detalle joya, logrando un efecto aún más favorecedor y femenino.

El look de Carmen Lomana. Instagram @carmen_lomana

Zimmermann es una de las marcas internacionales más apreciadas entre las amantes de la moda por sus diseños femeninos y atemporales, y Carmen Lomana ha apostado por sus colecciones en numerosas ocasiones. Este vestido no es una novedad en su armario: ya lo ha lucido en otros eventos, lo que confirma su apuesta por una moda duradera y con vocación de fondo de armario.

Complementos que elevan el look

Para completar su estilismo, Carmen Lomana se decantó por unos pendientes de inspiración floral con incrustaciones brillantes y unas sandalias doradas de tacón fino que aportaban elegancia y elongaban la figura. Como accesorio estrella, eligió un clutch rígido en azul klein, aportando un contraste vibrante al delicado estampado del vestido.

El peinado, con ondas sueltas y raya lateral, y el maquillaje en tonos clásicos -labios rojos y piel luminosa- reforzaron su imagen sofisticada y fiel a su estilo personal.

Moda consciente y armario icónico

Una de las características más admiradas de Carmen Lomana es su capacidad para dar larga vida a sus prendas de lujo. En un momento en el que la industria de la moda reflexiona sobre la sostenibilidad, la socialite demuestra que repetir un diseño no solo es elegante, sino también responsable. Este vestido de Zimmermann se ha convertido en uno de sus favoritos, y cada vez que lo luce reafirma la atemporalidad de las grandes piezas.

El look de Carmen Lomana. Instagram @carmen_lomana

Una velada de moda y arte

El evento en el Museo Thyssen, impulsado por Uber Eats, reunió a numerosas personalidades en una noche que combinó gastronomía, arte y estilo. En este marco incomparable, Carmen Lomana volvió a acaparar miradas con su savoir faire y su impecable forma de reinterpretar un look que ya forma parte de su colección más especial.

Una vez más, la socialite confirma que no necesita estrenar en cada aparición pública para brillar. Con un vestido de temporadas pasadas y el toque magistral de sus complementos, Carmen Lomana dio una lección de elegancia atemporal en el corazón cultural de Madrid.