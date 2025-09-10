Carmen Lomana recupera la blusa de leopardo que vuelve a ser máxima tendencia este septiembre

Si hay alguien capaz de adelantarse a las tendencias y convertir cada aparición en un auténtico manual de estilo, esa es Carmen Lomana. La socialité ha vuelto a acaparar todas las miradas gracias a una blusa de estampado de leopardo que se ha convertido en la prenda estrella de su armario para este septiembre. Una elección sofisticada, atrevida y muy favorecedora que promete arrasar en la nueva temporada.

La empresaria, siempre impecable en sus apariciones públicas, ha elegido esta pieza para dos de sus compromisos televisivos: su intervención en el programa de radio “Las Mañanas Kiss” y su visita al plató de “Y ahora Sonsoles”. Y no es casualidad. Lomana sabe que los prints felinos vuelven con fuerza este otoño, y su blusa de leopardo con mangas abullonadas, corte estructurado y tejido ligero es la prueba de que este estampado sigue siendo un básico de fondo de armario.

El estampado de leopardo: el aliado perfecto para elevar cualquier look

El animal print, especialmente el leopardo, nunca pasa de moda. Esta temporada lo veremos en blusas, faldas, vestidos y complementos, adaptándose a todos los estilos. Sin embargo, Carmen ha sabido darle un toque de distinción combinando su blusa con pendientes XL de piedras turquesa y un maquillaje natural, logrando un look equilibrado y elegante.

Además, el corte de la prenda favorece a todo tipo de siluetas. Las mangas voluminosas aportan estructura, mientras que el escote redondo estiliza el cuello y permite combinarla con collares llamativos, como ha hecho Carmen Lomana. Es una pieza versátil que funciona tanto para ir a la oficina como para un evento especial, y que será clave para quienes busquen actualizar su armario este septiembre.

Así se lleva la tendencia este otoño 2025

Las pasarelas internacionales ya lo adelantaban, pero ahora las expertas en moda lo confirman: el estampado de leopardo vuelve a ser máxima tendencia. La clave está en elegir prendas de calidad, cortes favorecedores y tejidos fluidos que permitan crear looks sofisticados sin renunciar a la comodidad.

Carmen Lomana. Instagram

Carmen Lomana demuestra que, lejos de ser un print arriesgado, el leopardo puede resultar muy chic si se combina con básicos neutros, accesorios elegantes y un buen maquillaje. Para quienes quieran replicar su look, lo ideal es apostar por pantalones negros de pinzas, jeans oscuros o incluso faldas lápiz, dejando que la blusa sea la auténtica protagonista.

Este septiembre, el estampado salvaje vuelve con fuerza y promete quedarse. Y si hay alguien que confirma que el animal print es sinónimo de estilo, esa es, sin duda, Carmen Lomana.