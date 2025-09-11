Chaleco de tweed y Mary Jane blancas: el look parisino de la Reina Letizia que será inspiración este otoño

La Reina Letizia ha presidido esta mañana la inauguración del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, celebrado en el CaixaForum Madrid, y, como era de esperar, su presencia no ha pasado desapercibida. Para la ocasión, Doña Letizia ha apostado por un look sofisticado, parisino y cargado de tendencias, estrenando un chaleco de tweed que marca el inicio de la temporada otoñal.

La monarca ha demostrado, una vez más, su dominio absoluto de los códigos de estilo: piezas clásicas, combinaciones equilibradas y un toque contemporáneo que encaja perfectamente con su agenda institucional.

El tweed, el tejido más parisino y protagonista de la temporada

La gran estrella del estilismo es un chaleco sin mangas en tweed con patrón de cuadro bicolor, detalle que aporta textura, elegancia y un aire muy “chic francés”. Este tipo de prenda es una de las apuestas más fuertes del otoño y Letizia ha sabido incorporarla con maestría, confirmando que el estilo parisino se cuela de lleno en su armario.

El look de Letizia. Gtres

El diseño, entallado y de líneas limpias, estiliza la silueta y combina a la perfección con unos pantalones rectos en color blanco roto, creando un contraste armónico y luminoso. Esta mezcla de tonos neutros, sencilla pero efectiva, aporta un aire sofisticado sin renunciar a la modernidad.

Las Mary Jane, el toque francés que completa el look

El complemento estrella de la jornada han sido, sin duda, sus zapatos Mary Jane en color crema, con puntera redondeada y pulsera al empeine. Este modelo se ha convertido en una de las grandes tendencias de 2025 y Letizia ha sabido adaptarlo a su estilo más elegante.

El look de la Reina. Gtres

Estas sandalias de pulsera, femeninas y cómodas, suman un punto de romanticismo parisino que encaja a la perfección con el chaleco de tweed. Además, la Reina las combina con tacón medio, aportando sofisticación y comodidad en un acto oficial de larga duración.

El regreso más otoñal de la Reina Letizia

Con este look, la Reina Letizia vuelve a marcar tendencia, apostando por piezas versátiles y atemporales que pueden inspirar desde estilismos de oficina hasta outfits para eventos más formales. Su apuesta por el tweed confirma que este tejido será protagonista absoluto del otoño, mientras que sus Mary Jane refuerzan la influencia del estilo francés en las colecciones de la temporada.

Una vez más, Doña Letizia demuestra que su armario es una perfecta combinación de clasicismo y modernidad, y que sabe adelantarse a las tendencias sin perder su esencia. Un look impecable que marca el inicio de septiembre y confirma que la Reina vuelve a apostar fuerte por la elegancia parisina.