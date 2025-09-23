Charlène de Mónaco firma un debut elegante en la gala del Balón de Oro 2025 con un vestido blanco de alta costura

La gala del Balón de Oro 2025 celebrada en el Théâtre du Châtelet de París no solo estuvo marcada por el histórico triunfo de Aitana Bonmatí, que alzó su tercer Balón de Oro consecutivo vestida con un diseño de la firma catalana Marta Martí, sino también por la presencia de una invitada muy especial que acaparó todas las miradas: Charlène de Mónaco.

Hasta ahora, la representación de la Casa Grimaldi en este evento recaía casi en exclusiva en el príncipe Alberto, muy vinculado al deporte por su apoyo a competiciones como la Fórmula 1 o el Tour de Francia. Sin embargo, en esta edición la gran sorpresa fue ver a Charlène en la alfombra roja, donde hizo su debut con un look que unía sobriedad, sofisticación y un potente mensaje estilístico.

Un debut con causa solidaria

La princesa monegasca acudió para hacer entrega del Premio Sócrates, que reconoce a los futbolistas que utilizan su influencia para impulsar causas sociales y educativas a través del deporte. Charlène fue elegida como madrina de este galardón por su implicación con la juventud y la educación, una faceta que siempre ha defendido tanto en su rol institucional como en su etapa como nadadora olímpica.

Ballon d'Or 2025 Mohammed Badra Agencia EFE

El vestido blanco de Elie Saab

Para esta ocasión, la princesa eligió un vestido largo de Elie Saab, la firma libanesa especializada en alta costura nupcial y de gala. El diseño, en un impoluto tono blanco, destacaba por su cuello redondo, mangas largas y espalda descubierta, realzada con un corte asimétrico que aportaba un aire moderno a la silueta clásica.

Ballon d'Or Ceremony 2025 in Paris DPA vía Europa Press Europa Press

Los delicados pliegues y drapeados del modelo subrayaban la figura de Charlène con una elegancia atemporal, demostrando que a veces la sencillez puede ser la mejor aliada en una alfombra roja tan exigente como la del Balón de Oro.

Accesorios de diamantes y bolso plateado

El estilismo se completó con un bolso de mano plateado y unos llamativos pendientes de diamantes en forma de coral, piezas que añadieron un toque de sofisticación y brillo al conjunto minimalista. Fiel a su estilo, Charlène optó por un maquillaje natural con labios rojos intensos, aportando contraste y fuerza al conjunto.

Una noche femenina e histórica

Si el debut de Charlène de Mónaco fue una de las grandes sorpresas de la velada, el protagonismo absoluto recayó en Aitana Bonmatí, que volvió a escribir historia al recibir su tercer Balón de Oro consecutivo. La futbolista catalana lo celebró enfundada en un vestido de lentejuelas XXL en tono cobrizo de Marta Martí, confirmando la fortaleza de la moda española en un escenario internacional.

De este modo, la edición 2025 del Balón de Oro quedará en el recuerdo como una noche histórica, tanto por los logros deportivos como por los looks de sus protagonistas femeninas, capaces de convertir la gala en un auténtico escaparate de elegancia y compromiso social.