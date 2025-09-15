Los cinco looks de la Infanta Sofía en Lisboa que confirman que ya es una universitaria más

La Infanta Sofía ha iniciado una nueva etapa en Lisboa, donde cursa sus estudios universitarios en el Forward College, y lo hace con una naturalidad que la acerca a cualquier chica de su edad. La Casa Real acaba de compartir varias fotografías que muestran su día a día en la capital portuguesa y, sobre todo, su estilo juvenil y relajado. Cinco looks sencillos, cómodos y actuales que confirman que, lejos del protocolo, la hija pequeña de los Reyes vive como una estudiante más.

1. Chaqueta roja y camiseta negra para pasear por Lisboa

En una de las imágenes más comentadas, Sofía luce un look informal con camiseta negra y una chaqueta roja de punto, combinada con el cabello suelto y un maquillaje muy natural. Un estilismo perfecto para recorrer los miradores lisboetas al atardecer, que refleja frescura y comodidad.

La infanta Sofía disfruta de sus primeras como universitaria en Lisboa Casa de S.M. el Rey Europa Press

2. Top negro y vaqueros rectos frente al Monasterio de los Jerónimos

La Infanta también ha posado frente a uno de los monumentos más emblemáticos de Lisboa con un conjunto básico: top negro de tirantes y vaqueros rectos de tono claro. Un look minimalista que transmite sencillez y que podría llevar cualquier universitaria en su día a día.

3. Jeans, deportivas y un aire relajado

En otra de las instantáneas, Sofía aparece sentada en una fuente con el mismo look, con zapatillas blancas, vaqueros de pernera ancha y un top oscuro. Un estilismo todoterreno para una jornada de clases o paseos, que confirma su preferencia por la comodidad sin renunciar al estilo.

4. Falda larga azul y top blanco para un paseo con compañeros

Junto a sus compañeros de universidad, la Infanta Sofía apuesta por un look muy veraniego: top blanco de tirantes y falda larga en azul vibrante. Una combinación fresca y juvenil que encaja con la vida relajada de Lisboa y que muestra una faceta más espontánea y cercana.

5. Look de aula: top blanco palabra de honor

Las imágenes también la muestran en el aula, con un top blanco palabra de honor y acompañada de otros estudiantes internacionales. Este estilismo sencillo pero actual demuestra cómo Sofía se integra con naturalidad en el ambiente académico, siguiendo las tendencias más juveniles.

Con estos cinco looks, la Infanta Sofía confirma que está disfrutando de su etapa universitaria con la máxima naturalidad. Camisetas básicas, jeans, deportivas y faldas cómodas marcan su estilo en la capital portuguesa, donde combina independencia, formación internacional y una vida cotidiana que poco se diferencia de la de cualquier otra estudiante de su edad.