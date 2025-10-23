Ni collares, ni pañuelos: este es el único accesorio que llevarás al cuello este otoño

El accesorio más clásico del armario masculino ha conquistado definitivamente el universo femenino. La corbata se ha convertido en el complemento estrella de la temporada otoño-invierno 2025 y el street style no deja lugar a dudas: es el nuevo must-have del guardarropa más sofisticado.

Inspiradas por tendencias como el #girlbossaesthetic, las nuevas generaciones la combinan con blazers oversize, camisas impolutas, minifaldas o incluso tops lenceros, borrando las fronteras entre lo masculino y lo femenino.

Julia Roberts con traje sastre. @vintage.phenomenon

El origen de la corbata se remonta al siglo XVII, cuando los soldados croatas ataban pañuelos al cuello, un detalle que fascinó a los franceses y dio lugar a la cravate. Desde entonces, esta pieza ha evolucionado a lo largo de las décadas.Marlene Dietrich la elevó a símbolo de rebeldía en los años 20, Annie Hall la convirtió en ícono del power dressing en los 70 y Julia Roberts la inmortalizó en los 90 con su look de traje y corbata en los Golden Globes.

Bella Hadid con traje masculino. @bellahadid

En 2025, firmas como Saint Laurent, Gucci, Miu Miu o Valentino la rescatan con materiales ligeros, estampados atrevidos y detalles de pedrería. Su nueva versión es libre, versátil y empoderada.

Cómo llevar la corbata este otoño (y no fallar en el intento):

Corbata + blazer: el combo infalible

La fórmula ganadora por excelencia. Combina una blazer estructurada con camisa blanca y corbata para un look clásico, o déjala suelta para un aire effortless. Añade minifalda o pantalones rectos para equilibrar el conjunto.

Looks con corbata. @sianeastmentwilliam

Apuesta por el monocolor

Si es tu primera vez, elige un conjunto de un solo tono (negro, gris o beige). Así, la corbata se integrará de forma natural y podrás experimentar con texturas o estampados a medida que te sientas más cómoda.

Corbata + cuero: la mezcla más cool

El dúo más potente del entretiempo. Una chaqueta de cuero con corbata crea un efecto punk preppy irresistible. Combina con botas altas o mocasines según la ocasión, y transforma tu look del día a la noche sin esfuerzo.