Cómo elegir un abrigo que realmente abrigue: este es el detalle que debes mirar en la etiqueta

Con la llegada del frío, encontrar un abrigo que combine estilo y calidez puede resultar todo un desafío. Muchas veces nos fijamos en el diseño, la marca o el precio, sin pensar realmente en su capacidad de protegernos del frío. Sin embargo, hay pequeños detalles que revelan si un abrigo será funcional o simplemente decorativo.

La influencer de moda Almu Carrión (@almucarrion) comparte recomendaciones muy útiles para identificar prendas realmente cálidas. Su consejo principal es revisar la etiqueta del abrigo antes de comprarlo, prestando especial atención al tipo de relleno y su composición.

Según explica, los abrigos con mayor porcentaje de plumón ofrecen un aislamiento superior frente a los que contienen solo pluma o rellenos sintéticos. Por ejemplo, un abrigo con un 90% de plumón y un 10% de pluma garantiza una protección óptima, mientras que uno relleno completamente de poliéster puede resultar incómodo, ya que no transpira bien y provoca sudor.

Además, Almu sugiere un truco práctico para probar el abrigo en tienda: abrocharlo completamente y mover los brazos como si caminaras por la calle. Esto permite comprobar cómo se ajusta y si mantiene el calor incluso en movimiento.