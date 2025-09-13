Cómo estilizar un pantalón de pinza dentro de la oficina, según Sonsoles Ónega

La vuelta al trabajo se ha hecho realidad. Hemos dado la bienvenida a los madrugones, pero también a los looks de oficina que tanto gustan e inspiran. Sonsoles Ónega sabe muy bien de lo que estamos hablando, puesto que desde que ha regresado a la cuarta temporada de su programa en Antena 3 ha lucido una serie de estilismos que no han dejado indiferente a nadie. Protagonizados por prendas con capacidad de arreglar en un chasquido de dedos y, sobre todo, con todos los requisitos para que no pasen de moda, pasen los años que pasen.

Esta vez, en nuestra sección Lifestyle de La Razón debemos hablar del esencial pantalón de pinzas, pero con un extra que ha añadido la periodista con el fin de obtener un aire más moderno. No cabe duda de que Sonsoles Ónega está en su mejor versión. Además de debutar en otro formato conocido como Volver a empezar este viernes, está en boca de todos a causa de una excelente selección de ítems perfectos para la oficina. Le reconocemos por blusas holgadas, faldas lady o vestidos de corte recto, pero ahora se ha decantado por uno de los clásicos más clásicos que es accesible de tener en nuestro armario.

Los pantalones de pinza impolutos de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega se ha consolidado como una de las mujeres más elegantes de nuestro país, que no tiene miedo a sumarse a las tendencias de cada momento, pero adaptadas a su esencia. Como acaba de ocurrir este viernes con una propuesta estilística de lo más sensata, sofisticada y totalmente contemporánea. Dentro de la oficina confiamos en las prendas básicas, atemporales y cómodas, como pueden ser los pantalones de pinza.

Apartir de ahora dejaremos de utilizarlos con las combinaciones que todos conocemos para seguir el truco de estilo de la celebridad. Es sencillo y tardas segundos en conseguirlo. No es ni más ni menos que un cinturón doble de efecto satinado que simula ser la cinturilla de dicho ítem. Dejaremos de lado los modelos tradicionales, para confiar en estos de estilo fajín que tanto hemos visto durante este verano.

Un look de oficina con los básicos de siempre

Nada mejor que acabar de conformar un look de oficina que con más básicos atemporales. No lo decimos nosotros, sino Sonsoles Ónega. Esta vez, ha combinado dicho pantalón de pinzas con un tank top de canalé en crema y sandalias de tacón en celeste, a juego con el cinturón. Una combinación fetiche que siempre funciona y nunca desentona en ningún ambiente de trabajo. También, para dar el mayor protagonismo a este complemento, ha optado por joyería discreta y sutil, así como presumiendo de su corte de pelo de efecto rejuvenecedor.

Ahora que la gran mayoría de nosotros ya estamos volviendo a las jornadas de trabajo, Sonsoles Ónega ha encontrado el mejor momento para ofrecernos este truco de estilo. Básico, pero que marca la diferencia.