Cómo el fenómeno hollywoodense de Grace Kelly cautivó al mundo

La eterna Grace Kelly. Más allá de ser todo un fenómeno desde la década de los 50, es considerada un icono de moda atemporal, sofisticado y seguido por miles de mujeres. Primero como estrella de Hollywood y después princesa de Mónaco. Este 12 de noviembre, Grace Kelly cumpliría 96 años y este es el legado de estilo que ha dejado en el mundo.

La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón (ambas de Alfred Hitchcock) o La angustia de vivir (con la que ganó el Oscar en 1954). En todas estas proyecciones vemos la identidad de estilo de la actriz, donde el aire más elegante, sutil y delicado es el protagonista. En sí misma, se define con la corriente minimalista, donde para varios diseñadores del momento, como Christian Dior o Cristóbal Balenciaga, se convirtió en una gran musa. Su carisma no se limitó a las pantallas, sino que llegó al corazón de cada una de las personas hasta día a de hoy, que sigue siendo una referencia para muchos.

Una musa en el sector del cine

Como decíamos, antes de convertirse en toda una royal, era vista como una de las mejores actrices de Hollywood desde los años 50. De hecho, era una de las musas del cineasta Alfred Hitchcock. Tanto dentro de set como fuera de este, veíamos a una Grace Kelly con una sutileza absoluta en su fondo de armario.

Creó un equilibrio entre lo elegante con las tendencias y una clara definición del glamur clásico propio de dicha época. Sabía cautivar con una excelente selección de vestimentas femeninas y una gama de colores neutra o pastel, así como con dos facetas en cuanto a sus estructuras.

Grace Kelly. Gtres

Mientras que en la mayoría de películas le veíamos con vestidos más estructurados, con un énfasis en la cintura y caídas al estilo princesa. También existía una parte más etérea con materiales más fluidos, románticos y livianos que daban un acento más desenfadado.

Algunas de las indumentarias más comunes fueron los vestidos con faldas voluminosas, cuerpos perfectamente ajustados al cuerpo, combinaciones de blusas con faldas midi, trajes de dos piezas más ejecutivos o los abrigos estructurados.

Grace Kelly. Gtres

Lejos de esta base, también hacía recurso de los accesorios, uno de sus sellos identificativos más fuertes. Entre ellos encontrábamos los pañuelos de seda, los cinturones ligeramente anchos, las capas semitransparentes, los tocados o los icónicos collares de perlas.

La princesa más elegante de la época

El 19 de abril de 1956 es una fecha recordada para todos. Grace Kelly se casaba con el príncipe Rainiero III de Mónaco en la emblemática Catedral de San Nicolás. Además de ser un fenómeno que cautivó a toda la sociedad a nivel internacional, su vestido de novia de Helen Rose es uno de los más sofisticados, recordados y comentados de la historia.

Un hecho que revolucionó a los ciudadanos al cambiar las cámaras (y alejarse de ellas) por el trono con el fin de convertirse en una de las royals más queridas del momento. No obstante, de la misma manera que ocurrió con Diana de Gales, se comenzó a ver como una figura cercana al pueblo y una madre protectora de sus hijos: Estefanía, Carolina y Alberto de Mónaco, actual príncipe del país.

Grace Kelly. Gtres

Siguió demostrando un estilo refinado y sofisticado, pero con un extra más sobrio. También, con una inclinación hacia los diseñadores como Christian Dior, Givenchy o Chanel a través de indumentarias como trajes de chaqueta, líneas limpias o faldas midi rectas o voluminosas. Y uno de los momentos de moda más recordados sin duda ha sido su homenaje al clásico bolso Kelly de Hermès. Uno de los modelos más vendidos y deseados de toda la historia.

Minimalismo y elegancia: su legado de estilo

De la misma manera que ha ocurrido con otras royals, como Diana de Gales, o actrices, como Audrey Hepburn. Grace Kelly ha dejado un legado de estilo sofisticado, minimalista y atemporal. Su forma de defender la moda, tanto a través de las cámaras como siendo parte de la realeza, ha sido totalmente sobria, delicada y sutil. Una referencia femenina con siluetas marcadas, vestidos etéreos, faldas de vuelo o accesorios que elevaban una vestimenta.

Grace Kelly. Gtres

En definitiva, ha dado nombre a uno de los bolsos más conocidos, así como protagoniza uno de los vestidos de novia más recordados de la historia. En sí misma, Grace Kelly ha sido una clara defensora del menos es más con el que ha cautivado con un glamur clásico que sigue perdurando a día de hoy.