Cómo hacer una maleta cápsula este verano 2025: menos prendas, más looks

Hacer una maleta de vacaciones es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos cada verano. No queremos ir con prisas, pero tampoco podemos perder mucho el tiempo. No queremos olvidarnos nada, pero tampoco podemos llevar una maleta que sobrepase el peso. Los inconvenientes son infinitos cuando quieres llevarte (absolutamente) todos los modelitos de infarto, pero sin arrepentirte de ello cuando llegas al destino. Porque seamos sinceros, siempre acaba ocurriendo que nos llevamos de todo menos las prendas básicas atemporales que nos solucionan todos los problemas estilísticos.

Todo tiene un nombre y, en este caso, se llama maleta cápsula. Sí, te sonará de haber hablado o leído anteriormente sobre el armario cápsula, es decir, una reducida selección de prendas versátiles, funcionales y, sobre todo, que combinan entre sí para crear muchos estilismos distintos. Entonces, ¿te imaginas llevar tu vestidor a todos los lados? Pues bien, exactamente vamos a hablar de ello en este artículo con dos expertos en hacer toda una estrategia estilística para meter en la maleta todos los esenciales con los que conformar los looks salgan en un chasquido de dedos. Principalmente, debemos saber cuál es el error común a la hora de realizarla, como es "caer en los clásicos de "un look para cada día". Las vacaciones de verano tienen esa característica de ser un momento relajado, menos exigente y podemos permitirnos fluir más, también con nuestros outfits", comenta la estilista Inma Orduna (@mividaenrojo). ¿La ventaja de reducir? Ser más creativas, explorar la versatilidad de nuestras prendas, ser conscientes de que podemos vivir con muchísima menos ropa y más facilidad para acertar en cada momento con el estilismo adecuado.

¿Qué prendas debes llevarte en tu maleta de vacaciones? Esto es lo que dicen los expertos

Uno de los retos más difíciles a la hora de hacer una maleta de vacaciones es decantarse por una cosa u otra. Según @mividaenrojo, la clave está en que confiemos en la mayoría de las prendas que combinan entre sí. "Algo que ayuda en esto es incluir alguna prenda neutra que nos facilitará crear el look. Y después hay prendas en las que identificamos perfectamente su versatilidad. Por ejemplo, un vestido caftán que puedes ponerte para bajar a la playa y también para salir a cenar", recomienda. A todo ello, se suma el estilista freelance de moda y publicidad Ángel Pf (@angelpf_) con la apuesta de alrededor de 9 o 10 prendas de calidad, colores neutros y cortes con tendencia clásica, resumidas en camisas blancas u oxford, vestidos camiseros, camisetas o jerséis de rayas de manga larga, los vaqueros que mejor sientan o un bañador de punto smock.

Influencer con básicos. @alexandrapereira

Confiar en las prendas que tengan capacidad de combinación no significa renunciar a las tendencias de verano 2025, puesto que también tenemos a nuestra disposición miles de posibilidades que nos ayudan o bien a elevar el estilismo o bien a conjuntar con mucha facilidad. "Un imprescindible son los pañuelos de seda cuadrados. Podemos llevarlos en la cabeza, al cuello o de forma triangular en la cintura. Si además son coloridos o estampados elevarán tu look ocupando muy poco espacio en la maleta. Este 2025 especialmente, si queremos seguir las últimas tendencias, no podemos olvidarnos de un pillbox hat. Apostar por los sets coordinados siempre es una opción fantástica porque nos permite descoordinarlos y multiplicar nuestra maleta con menos", comenta Inma Orduna.

Influencer con pañuelo en la cintura. @sofiahamela

Lo mismo ocurre con los colores o estampados, puesto que también podemos recurrir a los más vibrantes o de lunares o rayas, pero sin olvidarnos de los tonos que rebajan, como el blanco o más pasteles, como el butter yellow que tanto se está llevando ahora mismo. "También haremos recurso de los colores neutros, los estampados clásicos de rayas o, también, del caleidoscopio de firmas como Pucci", añade Ángel Pf.

¿Y de calzado o accesorios?

Cuando ya hemos terminado con las prendas, llega otra de las determinaciones más complicadas: ¿que zapatos me llevo? Sabemos que siempre acabamos metiendo "los por si acaso", pero lo cierto es que ocupan demasiado espacio en relación con el uso que vamos a dar. Ambos expertos coinciden con que no más de tres que, entre ellos, podrían ser unas sandalias planas cómodas y todoterreno (como de piel atadas), unas cuñas, zuecos o mules que funcionan con todo o un calzado estrella de playa y piscina, como unas sandalias de caucho estilo birkenstock.

Influencer con sandalias planas. @anataboadacuco

En cuanto a los accesorios lo tenemos un poco más fácil gracias a su fácil adaptación y el poco sitio que ocupa en la maleta. Aprovecharemos para meter collares, pendientes y gafas de sol que sean divertidos y no pasen nada desapercibidos. "Durante el día, unas gafas de sol modelo Wayfarer, una gorra beisbolera cool o sombrero panamá con capazo. Después, cambiaremos a la tarde-noche con pendientes XL o mix de pulseras, como semanario mezcladas con resina y alguna festivalera o similar", comenta Ángel.

Ahora que estamos en plena temporada de vacaciones de verano, no encontramos mejor momento que este para poner en práctica los consejos de los expertos en estilismo. No solamente por ahorrar espacio y peso en la maleta, sino para que sepamos rentabilizar cada una de las prendas.