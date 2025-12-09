Me he comprado estos abrigos de Primark y tú también deberías hacerlo

Acabo de hacer una de las compras más sensatas de la temporada que me salvarán con un inverno fashionista. Sí, querida lectora, lo que acabas de leer. Todo se ha resumido en unos buenos abrigos súper calentitos de Primark que cumplen con todos los requisitos: materiales gustosos, estilos en tendencia y mucha versatilidad. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en comentarlos en este artículo.

Sin ninguna duda, los abrigos son una de las prendas de vestir de invierno más esenciales. No solamente porque nos refugian de las bajas temperaturas, sino que también porque tienen la capacidad de arreglarnos un estilismo. Al fin y al cabo acaban siendo lo más vistoso, así lo más llamativo que capta la atención. Aunque parezca una ridiculez, la compra de un buen repertorio de abrigos debe ser inteligente, puesto que el objetivo es que tengan una durabilidad y que trasciendan temporadas sin quedarse atrás en el olvido. Por eso no es nada fácil, todo lo contrario. Pero, como hemos comentado anteriormente, hemos encontrado diseños que de verdad merecen la pena en la firma irlandesa.

De efecto pelo: lo más este invierno 2025/26

Es oficial, los abrigos de pelo serán los más llevados esta temporada de invierno 2025/26. Desde hace unos años se están haciendo un hueco bastante relevante entre las editoras de moda dado su glamur combinado con su comodidad. La buena noticia es que tenemos a nuestra disposición cientos y cientos de modelos que se adaptan a cualquier estilo. Desde los de corte midi más clásicos hasta los de estilo dosmilero que se vuelven a llevar.

Abrigo midi de efecto pelo, de Primark (60 euros)

Abrigo midi de efecto pelo. Primark

Abrigo de efecto pelo en chocolate, de Primark (40 euros)

Abrigo de efecto pelo en chocolate. Primark

Abrigo de estilo dosmilero, de Primark (40 euros)

Abrigo de estilo dosmilero. Primark

Los clásicos que siempre funcionan

Aunque las tendencias de invierno 2025/26 estén presentes, no podemos perder la vista a los abrigos más clásicos, sobre todo aquellos de corte masculino tanto estampados como en colores neutros. Arreglan en un chasquido de dedo y sienta bien con todos los estilos y looks. De la misma manera ocurre con los de efecto borreguillo, siendo los más aliados.

Abrigo de cuadros, de Primark (65 euros)

Abrigo de cuadros. Primark

Abrigo en burdeos, de Primark (30 euros)

Abrigo en burdeos. Primark

Abrigo de borreguillo, de Primark (55 euros)

Abrigo de borreguillo. Primark

Abrigo de peluche, de Primark (50 euros)

Abrigo de peluche. Primark

Chaqueta de estilo aviador, de Primark (42 euros)

Chaqueta de estilo aviador. Primark

No existe invierno sin abrigos que merecen la pena de invertir. En este caso, Primark ha sido una de las marcas low cost que nos ha dado una lección de moda, así como ha puesto a nuestra disposición los diseños más versátiles y combinables en nuestro armario.