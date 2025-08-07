Desde Copenhague a tu oficina: el look más fashion del otoño lo llevaremos con las New Balance 2010

Con la llegada de la Copenhague Fashion Week, las calles de la capital danesa se han convertido en la pasarela más inspiradora para la temporada que viene. Y entre las propuestas más copiables que hemos visto, destaca el look que ha llevado la influencer española Lucía de Luis, una mezcla perfecta entre estilo escandinavo, comodidad y estética minimalista. ¿Lo mejor? Es ideal para volver a la oficina este otoño sin perder un ápice de estilo.

Una fórmula infalible: layering, básicos de calidad y un toque diferente

Lucía ha apostado por una combinación que se perfila como uniforme de entretiempo: pantalón amplio, camisa blanca, jersey de punto fino, blazer oversize y zapatillas. Todo ello rematado con un gorro de punto y un bolso de textura acolchada que añade contraste y personalidad al conjunto.

El look gira en torno a una paleta sobria y elegante, donde el azul pastel del jersey (de Uniqlo) pone el acento de color. Lo combina con una camisa blanca estructurada, también de Uniqlo, que aporta el toque clásico y pulido. El pantalón fluido en tono marrón oscuro, igualmente de la marca japonesa, equilibra el conjunto y lo hace perfecto para largas jornadas de oficina.

El poder de una buena blazer (y por qué vas a necesitarla este otoño)

La blazer en tono gris con finas rayas diplomáticas, firmada por IKKS, es la pieza clave del look. De corte masculino, hombros marcados y largo XL, aporta estructura y sofisticación, elevando el estilismo a un nuevo nivel. Un básico atemporal que combina con todo y que, como demuestra Lucía, no necesita más que unas deportivas para restarle seriedad y ganar en versatilidad.

El gorrito de punto y el bolso acolchado: dos accesorios que marcarán la diferencia

Como buena experta en tendencias, Lucía de Luis ha sabido incorporar dos detalles clave que convierten este look en algo digno de street style escandinavo. Por un lado, el gorro de punto celeste, que aporta un toque relajado y urbano. Por otro, el bolso trenzado de inspiración Bottega, en tono beige, que introduce textura y rompe con la sobriedad del resto del look.

El look de Lucía de Luis. @luciadeluis

Las zapatillas New Balance 2010, que rematan el conjunto, son el broche final perfecto: cómodas, urbanas y con ese aire cool que solo unas buenas sneakers pueden ofrecer. En conjunto, este estilismo no solo es tendencia, sino también funcional y adaptable a múltiples contextos: desde una jornada laboral hasta un afterwork o un paseo por la ciudad.

Lucía de Luis ha conseguido lo que muchas buscamos con la llegada de septiembre: un look todoterreno que equilibra estilo y practicidad, ideal para la rutina pero con alma de pasarela. Y si algo nos ha dejado claro esta edición de la #CPHFW, es que el otoño se viste de básicos reinventados, siluetas relajadas y mucha personalidad.