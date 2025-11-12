Por culpa de Rocío Osorno, ahora necesitamos las bermudas más elegantes de Zara

Hay prendas que no esperas que se conviertan en un flechazo, pero basta con que Rocío Osorno las lleve para que pasen automáticamente a lo alto de nuestra lista de deseos. Su último descubrimiento ha sido un modelo de bermudas de lana con botones dorados de Zara (69,95 euros) que promete convertirse en el nuevo básico de invierno más sofisticado.

La sevillana ha demostrado una vez más por qué sus looks son pura inspiración para miles de mujeres: ha conseguido que una prenda que solemos asociar al entretiempo se transforme en una opción chic, elegante y perfectamente apta para los meses fríos.

El look que lo cambió todo

En su último vídeo de Instagram, Rocío Osorno muestra cómo unas simples bermudas pueden pasar de un look de tarde a un outfit de noche, con solo cambiar los accesorios. La clave está en el patrón y el tejido: una silueta amplia, de inspiración marinera, confeccionada en lana con caída estructurada y adornada con botones dorados, lo que eleva instantáneamente el resultado.

La influencer las combina con una camisa asimétrica en color crudo (39,95 euros), también de la línea ZW Collection, una de las más premium y sofisticadas de Zara. El contraste entre la fluidez de la blusa y la firmeza del tejido de las bermudas crea un efecto pulido, ideal para quienes buscan un estilo minimalista pero con carácter.

El toque dorado que marca la diferencia

Para completar el look, Rocío añade una chaqueta corta de hilo metalizado dorado (49,95 euros), que aporta luminosidad y un aire festivo perfecto para las próximas semanas. Como broche final, el gorro casquete de lana marrón (25,95 euros) pone el punto cool y urbano que equilibra el conjunto, recordándonos que el estilo está en los pequeños detalles.

Bemuda. Zara

El resultado es un look que podríamos ver tanto en una comida con amigas como en una cena elegante, un ejemplo perfecto del “effortless chic” que domina las tendencias de esta temporada. Rocío vuelve a demostrar que domina como nadie el arte de reinterpretar las prendas de Zara y convertirlas en un referente de moda.

Las bermudas, el nuevo must del invierno

Lo que antes era una prenda de oficina o de entretiempo, este año se consolida como un nuevo esencial del armario invernal. Las bermudas de lana se llevan con botas altas, blazers estructurados o abrigos largos, aportando un aire retro que recuerda a la elegancia británica, pero con un toque actual.

Y si hay alguien capaz de hacerlas virales, esa es Rocío Osorno: su propuesta confirma que las bermudas son la alternativa perfecta a los pantalones de vestir o a las faldas midi, combinando comodidad y estilo con ese toque parisino que siempre acompaña sus looks.