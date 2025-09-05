Sí, damos la bienvenida de nuevo a los vaqueros pitillo

Durante un largo tiempo en la década de los 2000, no había nadie que pudiera separarnos de nuestros vaqueros pitillo de confianza. Eran nuestro día a día para combinar con un sinfín de prendas de vestir, así como los perfectos para vestir en cualquier momento o para cualquier ocasión. Sin embargo, cuando comenzamos a instalarnos dentro de las siluetas más anchas, estos quedaron en un segundo, tercer o cuarto plano. Incluso, siendo totalmente invisible para muchas de nosotras. Ahora, cuando pensábamos que ya habíamos pasado la época de este estilo de jeans, este otoño de 2025 vuelve con más fuerza que nunca.

Gracias a los desfiles, marcas de moda o editoras de moda, los vaqueros pitillo no se han quedado únicamente en el recuerdo de las millennials. Como en cada temporada ocurre, existen varias prendas, calzados o accesorios que protagonizan los in&out de las tendencias. Y cabe destacar que, sobre todo los in, son modas nostálgicas o que ya llevábamos hace unos cuantos años. Bien es cierto que, en concreto, este regreso ya comenzaba a resonar estos últimos años, donde firmas de lujo de gran calibre, como Miu Miu, comenzaron mostrar sus propuestas en las colecciones de otoño-invierno 2024/2025. O, como Zimmermann, Prada o Celine durante 2023/2024. Hasta personalidades como la Reina Letizia, Angelina Jolie o Paula Echevarría ya han vuelto a recurrir a ellos con los estilismos más versátiles, funcionales y fashionistas. Pero, como sabemos que se trata de un desafío volver a marcar tendencia con una prenda que llevamos años sin vestir, hemos seleccionado los tres looks para saber combinar los vaqueros pitillos.

Así se llevan los vaqueros pitillo

Durante las épocas más frioleras, nada mejor que con un buen jersey de punto para sacar partido a tus vaqueros pitillo de confianza, el binomio perfecto que todas deberíamos tener en el armario. Ahora bien, en cuanto al calzado ideal, podemos apostar por unos botines de tacón para cualquier plan durante el día, o bien, por unas sandalias de tacón si tienes una cita más especial durante al noche.

Look con vaqueros pitillo. Gtres

Tenemos el look perfecto de oficina para sacar a relucir los vaqueros pitillo. Una blusa estampada o lista con lazada en el cuello y un corte más holgado, idónea para estar cómoda, pero arreglada, durante las 8 horas de trabajo. También, podremos hacer uso de una blazer para evitar los golpes de viento, así como elevar más el estilismo, y unos zapatos de tacón sensato para dar la sensación de efecto piernas infinitas, pero sin dolor de pies.

Look con vaqueros pitillo. Gtres

Y la fórmula para convertirte en toda una it girl. Esta vez, los combinaremos con un crop top con una silueta más oversize para crear un volumen armonioso, a la vez que enfatizaremos la figura. Respecto al calzado, retrocederemos a nuestra adolescencia haciendo match con unas bailarinas o unas merceditas.

Look con vaqueros pitillo. Gtres

Dónde encontrar los mejores y más económicos

Lo cierto es que los vaqueros pitillos nunca se han ido al completo, puesto que de alguna manera u otra han estado presentes en nuestro fondo de armario. A la vez, las marcas de moda siempre han ido lanzando nuevos modelos básicos que a día de hoy siguen vigentes y que ahora somos nosotras las que reunimos todos los modelos más económicos y que utilizaremos durante 24/7. Mango, Zara, Kiabi o Sfera tiene todos aquellos que no sobrepasan de los 25 euros.

Vaqueros pitillo de tono claro, de Kiabi (18 euros)

Vaqueros pitillo de tono claro. Kiabi

Vaqueros pitillo de tono medio, de Sfera (rebajados a 14 euros)

Vaqueros pitillo de tono medio. Sfera

Vaqueros pitillo de tono oscuro, de Mango (rebajados a 16 euros)

Vaqueros pitillo de tono oscuro. Mango

Vaqueros pitillo tobilleros, de Zara (25 euros)

Vaqueros pitillo tobilleros. Zara

Vaqueros pitillo desgastados, de Jack & Jones (rebajados a 16 euros)

Vaqueros pitillo desgastados. Jack & Jones

Vaqueros pitillo de tiro alto, de Lefties (16 euros)

Vaqueros pitillo de tiro alto. Lefties

Como la moda es cíclica, los vaqueros pitillo están volviendo como un viejo conocido para nosotros o como una nueva incorporación para otras generaciones. Esta temporada de otoño 2025 los llevaremos con fórmulas contemporáneas y códigos de vestimenta modificados.