Después de unos días en la Costa Brava tengo claro cuál es el accesorio de playa de 2025

Hace un par de semanas estuve de fin de semana con unas amigas en la Costa Brava, y como suele pasar en todos mis viajes mis ojos no pueden evitar fijarse en los looks a su alrededor y sacar conclusiones fashionistas. Y bien, más allá del estilo relajado, pero muy pulido que se veía en restaurantes, atardeceres y tienditas. Hubo algo que llamó mucho mi atención durante nuestras jornadas de playa. Las chicas más cool iban con un pañuelo a la cabeza, como lees, sí que es verdad que había otras con la típica gorra o sombrero de paja, pero los pañuelos ganaban por goleada. Lo que me llevó a plantearme si no estaríamos ante el nuevo accesorio por excelencia del verano 2025, la confirmación llegó cuando que me dirigí a buscar ejemplos de influencers con este tipo de look de playero, en Instagram y todas llevaban la misma estética, puede que fuese el algoritmo, pero vamos a hacer como si no.

Sí, los pañuelos están viviendo su momento de gloria este año, rescatados del baúl de los recuerdos de nuestra infancia llevamos todo el 2025 hablando de ellos, que si al cuello para durante el otoño, a modo de cinturón en la primavera y ahora que el verano está en su máxima expresión no paramos de verlo a la cabeza al más puro estilo Jackie Kennedy en los años 60, ella fue una de las primeras en dar a este versátil accesorio una nueva vida desde sus vacaciones de postal en lugares como Capri, la Riviera Francesa o Grecia, a la que más tarde se unieron otros iconos de la moda como Grace Kelly, Audrey Hepburn o Brigitte Bardot, todas ellas reinventaron la elegancia desde la playa, y este año parece que el recuerdo de estas divas está más vivo que nunca. ¿Te animas entonces a la fiebre del pañuelo en la cabeza?

El accesorio de playa 2025 se lleva a la cabeza

Llevar un pañuelo a la cabeza este verano no solo te ayudará a proteger tu pelo y cuero cabelludo de los efectos dañinos del sol, sino que también le dará a tus estilismos un toque muy sofisticado que combinado con gafas maxi, tus chanclas favoritas y un pareo a la cintura conseguirás dominar el estilo playero como las expertas. A continuación los pañuelos más bonitos para unirte al accesorio del verano como ya lo están haciendo tus prescriptoras de estilo favoritas.

Pañuelo rayas flores bordadas, de Zara (15,95 euros)

Pañuelo rayas flores bordadas. Zara

Una versión naïf y delicada del pañuelo clásico que evoca las vacaciones en la Provenza. Las flores bordadas y las finas rayas lo convierten en el toque romántico perfecto para elevar cualquier look bajo el sol.

Pañuelo satinado estampado abstracto, de Mango (9,99 euros)

Pañuelo satinado estampado abstracto. Mango

El estampado más artístico de la temporada llega en clave satinada con un guiño a los 70. Llévalo con un bikini en tonos tierra y maxi gafas cuadradas para un efecto Riviera sofisticado.

Pañuelo cuadrado estampado, de Parfois (12,99 euros)

Pañuelo cuadrado estampado geométrico. Parfois

El favorito de las que aman el contraste gráfico. Su diseño en burdeos y marrón chocolate con lunares en cascada le da ese punto retro-chic que sienta de maravilla con camisas blancas abiertas y pareo a juego.

Pañuelo cuadrado 100% algodón, de Parfois (10,99 euros)

Pañuelo cuadrado 100% algodón. Parfois

La versión azul de la clásica bandana, ideal para las que buscan un aire effortless pero con guiño rockero. Perfecta para recogerte el pelo en un moño bajo o dejarla suelta al estilo boho.

Pañuelo estampado piedras, de Zara (12,95 euros)

Pañuelo estampado piedra. Zara

Una joya en formato pañuelo. Este diseño con efecto marmoleado en rosa y blanco tiene el equilibrio perfecto entre lo artesanal y lo cool. Ideal para combinar con bañador efecto tipazo o bikini blanco.

Pañuelo satinado estampado flores, de Mango (9,99 euros)

Pañuelo satinado estampado flores. Mango

Un jardín en blanco y negro para las que no renuncian al estilo ni siquiera en la playa. Llévalo con un bañador negro escotado y labios rojos para canalizar tu diva interior.

Desde estampados florales a gráficos abstractos o clásicos reinventados, el pañuelo se ha convertido en ese accesorio que lo cambia todo sin apenas esfuerzo. Ya sea para protegerte del sol, esconder un bad hair day o simplemente elevar tu look veraniego con ese toque de diva mediterránea, estas piezas están pensadas para acompañarte desde la toalla hasta el chiringuito. Hazte con uno (o varios), y que no se te olvide anudarlo al más puro estilo Jackie O.