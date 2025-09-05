Dime cuál es tu ‘it girl’ favorita de las comedias románticas y te digo cuál es tu look de oficina perfecto

Las escenas más icónicas o las tramas cautivadoras no son lo único que recordamos las amantes de las comedias románticas. También nos enamoramos de los personajes ficticios y, con ello, de su fondo de armario. Si una cosa tenemos clara es que en cada rom-com encontramos una protagonista (o, personaje secundario) que se convierte en toda una it girl que sirve a modo de inspiración para nuestros estilismos. Eso sí, existe un grupo de ellas que destaca por su vestimenta dentro de la oficina que nosotras replicamos año tras año y, si tú no lo has hecho todavía, esta es tu señal para que comiences.

Lo cierto es que muchas veces conectamos con un personaje de una película (o, también serie) a causa de muchos motivos. Puede ser la historia en sí, la forma de ser o vivir, la relación con su pareja o, por supuesto, el estilo de vestir. Se tratan de comedias románticas que envejecen bien con el tiempo, es decir, que siempre podemos verlas y repetirlas porque nunca pasan de moda. Tanto a nivel comunicativo como estilístico, puesto que todavía existen prendas, accesorios o calzados que podemos seguir llevando en 2025. Desde los imprescindibles ejecutivos de Sandra Bullock en La Proposición hasta la estética setentera más masculina y relajada de Annie Hall. En este artículo, te mostramos cómo conseguir los looks de oficina perfectos de las it girls de las rom-coms.

Anne Hathaway - 'El diablo viste de Prada'

El Diablo viste de Prada 2 se esta grabando por las calles de Nueva York junto con todo el elenco (y, también, nuevas incorporaciones). Por ello, estamos en el mejor momento para hacer un remember de uno de los personajes más queridos por los amantes de esta película, como es Andy Sachs (interpretado por Anne Hathaway). A lo largo de los 109 minutos, vemos un progreso notable en cuanto a su fondo de armario, convirtiéndose en toda una it girl tanto dentro de la redacción como fuera de ella. A partir de esta transformación, su estilo se define como chic, con referencias a la corriente francesa, sofisticado y con una clara inclinación a las firmas de lujo, como Chanel.

Escena de 'El diablo viste de Prada'. Gtres

Teniendo en cuenta esta nueva imagen más pulida y cercana a la élite, hemos seleccionado este vestido de tweed de Sandro Paris (rebajado ahora mismo a 171 euros) que sienta fenomenal con uno de los zapatos que más utiliza en sus estilismos, unas Mary Janes que nosotras hemos encontrado en Mango. Lo elevaremos con un bolso de hombro en blanco de H&M y un collar largo de Parfois, uno de los accesorios que no pueden faltar en su tocador. Uno de los looks de oficina perfecto para aquellas que apuestan por la elegancia máxima, así como por el estilo más coqueto.

Vestido de tweed, de Sandro Paris (rebajado a 171 euros)

Vestido de tweed. Sandro Paris

Mary Janes en negro, de Mango (36 euros)

Mary Janes en negro. Mango

Bolso de hombro, de H&M (30 euros)

Bolso de hombro. H&M

Collar largo, de Parfois (13 euros)

Collar largo. Parfois

Sandra Bullock - 'La Proposición'

Margaret Tate (Sandra Bullock) es toda una ejecutiva neoyorquina profesional y con mucho carácter, dos cualidades que las traslada a su vestuario. Aunque en su tiempo libre es toda una amante de la ropa más casual, relajada o comfy, dentro de la oficina es un icono de la moda, que actúa como una fuente de inspiración para todas nosotras. Refleja la imagen de ejecutiva a través de un repertorio de must haves impecables, de líneas rectas o siluetas estilizadas. Sobre todo, deslumbra junto con Andrew Paxton (Ryan Reynolds) trajes de chaqueta y pantalón, combinaciones de camisas y faldas lápiz o vestidos entallados o de corte recto.

Escena de 'La Proposición'. Gtres

Para recrear uno de los looks más icónicos de Sandra Bullock en La Proposición hemos seleccionado una camisa entallada de Bershka que combinaremos con una falda lápiz de Marciano by Guess y un cinturón delgado de Massimo Dutti. Para acentuar esa sensación de empoderamiento femenino que buscamos, añadiremos unos zapatos de tacón sensato en negro de H&M, así como un bolso de mano en beige de Zara. Idóneo para aquellas que no pierden el estatus ni un solo día de los cinco de la semana.

Camisa entallada, de Bershka (20 euros)

Camisa entallada. Bershka

Falda lápiz, de Marciano by Guess (rebajada a 80 euros)

Falda lápiz. Marciano by Guess

Cinturón delgado, de Massimo Dutti (40 euros)

Cinturón delgado. Massimo Dutti

Zapatos de tacón sensato, de H&M (25 euros)

Zapatos de tacón sensato. H&M

Bolso de mano, de Zara (30 euros)

Bolso de mano. Zara

Renée Zellweger - 'Bridget Jones'

Si existe un personaje ficticio que siempre ha sido fiel a su estilo es Bridget Jones, de la mano de Renée Zellweger. Durante las cuatro películas, le hemos visto con un estilo casual con prendas básicas y atemporales que todos tenemos en nuestro fondo de armario. Hablamos de jerséis de punto, camisetas lisas, minifaldas (una de las más socorridas) o pantalones anchos. Cabe destacar que apuesta por la comodidad antes que por la extrema sofisticación, pero sin perder nunca el estilo. Y aunque todos conozcamos sus looks icónicos, como el pijama de Navidad o los vestidos más sexys para las citas románticas, dentro de la oficina apuesta por ítems más arreglados, como faldas entalladas, blusas holgadas o cárdigans ajustados.

Escena de 'Bridget Jone's Baby'. Gtres

Los fieles amantes de la saga recordarán uno de las vestimentas más emblemáticas. Bridget Jones se encontraba en el momento de conquistar a su jefe, Daniel Cleaver (interpretado por Hugh Grant), y una de sus armas fue el vestuario cada vez más arriesgado. Uno de ellos fue una camiseta transparente en rosa combinada con una minifalda en negro y nosotras hemos encontrado las prendas con las que podrás hacer referencia de una manera más discreta.

Comenzaremos con una camiseta ajustada de H&M que conjuntaremos con una falda de efecto cuero en negro de Parfois y unas botas altas de tacón en negro de Stradivarius. En cuanto a accesorios, por supuesto, no nos olvidaremos del collar de corazón que hemos dado en PDPAOLA, un bolso shopper clásico de Calvin Klein y un cinturón para enfatizar la silueta de Mango. Sin ninguna duda, la fórmula perfecta para los looks de oficina: comodidad + atemporalidad.

Camiseta de manga corta, de H&M (6 euros)

Camiseta de manga corta. H&M

Falda de efecto cuero, de Parfois (46 euros)

Falda de efecto cuero. Parfois

Botas altas en negro, de Stradivarius (50 euros)

Botas altas en negro. Stradivarius

Cinturón en negro, de Mango (13 euros)

Cinturón en negro. Mango

Collar de corazón, de PDPAOLA (85 euros)

Collar de corazón. PDPAOLA

Bolso en negro, de Calvin Klein (270 euros)

Bolso en negro. Calvin Klein

Julia Roberts - 'La boda de mi mejor amigo'

Julia Roberts sigue con su estilo elegante, discreto y minimalista en La boda de mi mejor amigo de 1997. En muchas ocasiones encontramos que personaje y actriz son la misma persona a través de una exquisita selección de prendas. Esta vez, Julianne Potter hace recurso de una estética urbana sofisticada y effortless propia de la década de los 90. Le vemos con trajes de chaqueta y pantalón, camisas clásicas, vestidos de línea recta o abrigos de corte masculino. Eso sí, siempre tiene la mirada en la comodidad, por ello escoge ítems casuales y los combina de tal manera que sigue las tendencias del momento.

Escena de 'La boda de mi mejor amigo'. Gtres

No hemos dudado en recrear uno de los must haves más recordados de la escena donde se reencuentra con su mejor amigo en el aeropuerto, Michael O'Neal (Dermot Mulroney). Un traje de americana y pantalones rectos en gris de NA-KD que haremos match con una camiseta de rayas al tono de Zara y unas zapatillas que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se pondría a día de hoy, el modelo Cortez de Nike. Finalmente, lo combinaremos con un bolso de serraje de Mango, a juego con el calzado. Una propuesta estilística para las oficinistas que apuestan por ítems que nunca pasan de moda.

Americana en gris, de NA-KD (rebajada a 52 euros)

Americana en gris. NA-KD

Camiseta de rayas, de Zara (16 euros)

Camiseta de rayas. Zara

Pantalones en gris, de NA-KD (56 euros)

Pantalones en gris. NA-KD

Zapatillas deportivas, de Nike (90 euros)

Zapatillas deportivas modelo 'Cortez'. Nike

Bolso de serraje, de Mango (50 euros)

Bolso de serraje. Mango

Diane Kaeton - 'Annie Hall'

Annie Hall (interpretado por Diane Keaton) marcó tendencia en la década de los 70 a través de un estilo neoyorquino chic y bohemio. Aunque llevara prendas masculinas, siempre las defendía con soltura y desenfado, simulando como si no hubiera estado minutos delante del armario pensando qué ponerse. Una de sus técnicas más fuertes son el layering (tendencia de otoño 2025), el respiro effortless y hacer recurso de combinaciones de texturas. Entre las prendas más icónicas encontramos camisas clásicas, chalecos, pantalones anchos o de pinzas o blazers oversized. Asimismo, también se caracteriza por vestir accesorios como corbatas, cinturones anchos o sombreros.

Escena de 'Annie Hall'. Gtres

La buena noticia es que, como todavía se lleva este estilo de vestir, podemos encontrar los atuendos fácilmente. Como una camisa blanca básica junto con un chaleco sastre en negro, ambos de H&M. Los combinaremos con unos pantalones de pinzas anchos de Massimo Dutti, una corbata estampada de Mango, unos náuticos marrones de Parfois y un bolso shopper clásico en negro de la misma firma catalana. Perfecto para las que no tienen miedo a ninguna tendencia y le encanta tomar prestado ítems de su pareja.

Camisa blanca, de H&M (18 euros)

Camisa blanca. H&M

Chaleco negro, de H&M (30 euros)

Chaleco negro. H&M

Pantalón de pinzas, de Mango (40 euros)

Pantalón de pinza. Mango

Corbata estampada, de Mango (40 euros)

Corbata estampada. Mango

Mocasines, de Parfois (40 euros)

Mocasines. Parfois

Shopper en negro, de Mango (30 euros)

Shopper en negro. Mango

Como decíamos, existen varios personajes ficticios que siempre permanecen como un icono de la moda, pasen los años que pasen. Además, el otoño está a la vuelta de la esquina y ya debes ir conformando los looks de oficina que, confiando en los mencionados, serán todo un acierto.