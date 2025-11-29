Dime cuál es tu plan del puente de diciembre y te diré el estilismo perfecto

El puente de diciembre es un sinónimo de esas mini vacaciones que tanto anhelamos de que lleguen. Este año, se trata de tres días en los que aprovechamos al máximo las citas o las actividades que no tenemos tiempo a hacer durante el ajetreo de entre semana o en la rutina diaria. Pero, esta vez con un ambiente o sentimiento distinto, puesto que se posiciona a semanas de arrancar la época más mágica del año.

Tenemos un gran abanico de planes para desconectar de la rutina, así como del estrés, y disfrutar del tiempo de calidad, tanto acompaña como en solitario. Ya sea una escapada de tres días a un destino urbano, abrazar a la naturaleza con una escapada rural o visitar los mercados navideños más bonitos de Europa. Y es que existe un estilismo perfecto para la ocasión, porque aunque nos olvidemos durante poco tiempo de los looks de oficina, antes de dar paso a los de Navidad, hablaremos de aquellos que triunfarán en el puente de diciembre.

Visitar mercados navideños

Recorrer los mercados navideños es una de las tradiciones del puente de diciembre. Por ello, no puede faltar un buen look para la ocasión, como este jersey de punto en burdeos de Zara junto con unos vaqueros con dobladillo de Stradivarius. Lo completaremos con abrigo de efecto pelo de Primark (para resguardarse del frío), botas de tacón en burdeos de Pull&Bear y un bolso de mano de la firma portuguesa.

Jersey de punto en burdeos, de Zara (30 euros)

Jersey de punto en burdeos. Zara

Abrigo de efecto pelo, de Primark (40 euros)

Abrigo de efecto pelo. Primark

Vaqueros con dobladillo, de Stradivarius (30 euros)

Vaqueros con dobladillo. Stradivarius

Botines de tacón, de Pull&Bear (30 euros)

Botines de tacón. Pull&Bear

Bolso de mano, de Parfois (40 euros)

Bolso de mano. Parfois

Escapada rural

Para huir un poco de la rutina, nada mejor que que una escapada rural con una conexión total con la naturaleza. Conseguiremos una estética cozy con un jersey trenzado en blanco de Mango, unos vaqueros anchos de H&M y una cazadora impermeable (que no puede estar más de moda) que encontramos en Massimo Dutti. Esta vez descartaremos las alturas para dar paso a las botas de montaña de la marca gallega y un bolso de efecto ante en verde, también.

Jersey trenzado, de Mango (40 euros)

Jersey trenzado. Mango

Vaqueros anchos, de H&M (30 euros)

Vaqueros anchos. H&M

Parka impermeable, de Massimo Dutti (160 euros)

Parka impermeable. Massimo Dutti

Deportivas, de Zara (50 euros)

Deportivas. Zara

Bolso de efecto ante, de Parfois (36 euros)

Bolso de efecto ante. Parfois

Viaje a destino urbano

Ahora bien, si vas a aprovechar estos días para viajar a un destino urbano, tenemos un look de lo más en tendencia. Comenzaremos con un jersey de punto con encaje en chocolate de la firma de Inditex, que sienta fenomenal con unas bermudas de efecto cuero de Zara. Lo finalizaremos con unas botas moteras de Pull&Bear, un abrigo con capa de NA-KD y un bolso grande (para todos los imprescindibles) de Parfois.

Jersey de punto con encaje, de Massimo Dutti (90 euros)

Jersey de punto con encaje. Massimo Dutti

Bermudas de efecto piel, de Zara (30 euros)

Bermudas de efecto piel. Zara

Botas moteras, de Pull&Bear (50 euros)

Botas moteras. Pull&Bear

Abrigo con capa, de NA-KD (96 euros)

Abrigo con capa. NA-KD

Bolso rectangular, de Parfois (33 euros)

Bolso rectangular. Parfois

Una escapada a la nieve

¿Dónde encontrar un estilismo de nieve perfecto sin renunciar al estilo? Ahora lo tenemos fácil. Y es que solamente nos dirigiremos a Oysho donde tenemos una variedad de modelos, pero en nuestra sección Lifestyle de La Razón nos hemos quedado con uno de estampado de cuadros de lo más acogedor y vibrante. Consta de una chaqueta acolchada y pantalones flore junto con unas botas en blanco.

Chaqueta acolchada, de Oysho (169 euros)

Chaqueta acolchada. Oysho

Pantalones estampados, de Oysho (90 euros)

Pantalones estampados. Oysho

Botas de nieve, de Oysho (60 euros)

Botas de nieve. Oysho

¿Tienes todo listo para irte de puente de diciembre? Como todavía falta una semana, tendrás que hacer la maleta de viaje y estos son los estilismos que te pueden servir de ayuda para inspirarte y no quedarte sin ideas.