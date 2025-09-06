La elegancia discreta de Pippa Middleton a sus 42 años: los looks con guiño a su hermana Kate

Una de las figuras dentro de la socialite inglesa que destaca con un fondo de armario elegante y discreto. Desde la incorporación de la duquesa de Cambridge en la corona británica, su hermana Pippa Middleton ha estado en la sombra, pero deslumbrando con una infinidad de looks que han cautivado a la sociedad o editoras de moda. Un estilo que ha evolucionado en los últimos años y que no ha tenido miedo en sumarse a las tendencias del momento, pero siempre conservando su esencia, así como un claro guiño a la monarca. Aunque no forme parte de la realeza, se inspira en la estética royal con una corriente femenina y juvenil a través de un minimalismo impoluto.

Pippa Middleton no ha querido ser el centro de la atención, pero lo cierto es que en cada aparición pública ha destacado con un despliegue de estilismos que fusionan lo clásico con lo moderno. En su caso, lo menos es más, apuesta por las líneas rectas, los cortes limpios y los colores suaves, pero también hace recurso de los estampados clásicos (como las flores, entre los más repetidos). Uno de los puntos en común que tienen las hermanas es la preferencia de los diseñadores, entre los que encontramos Self-Portrait, Erdem, L.K. Bennett o Emmy London, como también las prendas favoritas tanto para asistir a los eventos públicos como en el día a día. Hablamos de abrigos al estilo vestido, combinaciones de blusas con pantalones de vestir, conjuntos de tweed o vestidos midi con vuelo, entre otros.

Los mejores looks de Pippa Middleton a sus 42 años

Este sábado 6 de septiembre, Pippa Middleton cumple 42 años dejando una trayectoria estilística merecedora de destacar. Se trata de un estilo coqueto, refinado, sofisticado y, en muchas ocasiones, accesible o fácil de replicar. De la misma manera que Kate Middleton, ha creado una imagen con una claras declaraciones de intenciones que transmiten empoderamiento y sabiduría en el sector de la moda, mezclando lo más atemporal con lo más llevado en el momento correspondiente. Y por todo ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón repasamos los 8 mejores looks de Pippa Middleton en los últimos años.

1. Conjunto de tweed para la velada de Navidad

Para la tradicional velada de Navidad celebrada en 2023, Pippa Middleton asistió con un conjunto de tweed multicolor conformado por dos piezas. Por un lado, tenemos una blazer ligeramente ajustada y de corte recto sin solapas que se ajusta con un cinturón en negro, a juego con el bies de la prenda. Por otro lado, encontramos un pantalón recto que combinó con un jersey en negro, también, al tono con unos zapatos de tacón y un bolso de mano.

Pippa Middleton con look de tweed. Gtres

2. Vestido mantequilla + tocado: el estilismo para la coronación de Carlos III

Un look que no puede hacer más referencia a Kate Middleton. Para la coronación de Carlos III de Inglaterra, su hermana llevó un vestido-abrigo en mantequilla de la marca británica Claire Mischevani. Hablamos de un diseño midi cruzado con botón en el abdomen, de manga larga y falda con vuelo sutil que elevó con un tocado a juego confeccionado en organza. Inevitablemente, nos recuerda al clásico patrón que también ha utilizado la royal en diversos actos oficiales, de la misma manera que el color durante este 2025.

Pippa Middleton en la coronación de Carlos III. Gtres

3. Sus abrigos estructurados a lo Kate Middleton (y Lady Di)

Para un evento navideño, también, la socialite llevó un abrigo estructurado al estilo vestido, como suele lucir la esposa de Guillermo de Inglaterra. De hecho, en más de una ocasión le hemos visto con un modelo similar en la misma tonalidad, verde botella, en varios eventos. Una prenda a la que también recurría Lady Di con la misma estrategia estilística que impedía ver el atuendo llevado por debajo.

Pippa Middleton con abrigo al estilo vestido. Gtres

4. Una vez más, se convierte en la invitada perfecta con un vestido de estética vintage

Una vez más, Pippa Middleton se convirtió en la invitada perfecta en la boda de Lady Gabriella y Thomas Kingston en la capilla de San Jorge en Windsor. Un diseño en azul a la altura de las rodillas, recto y con un vuelo sutil que lo firma Kate Spade. Destaca por unas flores bordadas en el mismo tono, así como por unos botones decorativos que recorren todo el patrón hasta la terminación. Junto con las mangas abullonadas fruncidas, todos estos detalles acentúan un aire vintage.

Pippa Middleton en la boda de Thomas Kingston y Gabriella Windsor. Gtres

5. Su debilidad por los estampados de flores

Uno de los estampados más comunes dentro de su fondo de armario es el de flores, de la misma manera que su hermana. Esta vez, entre sus asistencias al Campeonato de Wimbledon en 2019 observamos este vestido en tono rosa con motivos florales, mangas ligeramente abullonadas y fruncido en la cintura.

Pippa Middleton en Wimbledon 2019. Gtres

6. Todos sus estilismos icónicos para asistir a Wimbledon

En el mismo evento deportivo, pero con un aire más arreglado, vimos a Pippa Middleton con un total look en rosa empolvado de Stella McCartney. Se trata de un modelo de manga corta, cuello redondo con pasador dorado en el escote, cuerpo perfectamente ajustado a la silueta y falda de tablas. Lo completó tanto con un gorro panameño como con unos mules de color en camel.

Pippa Middleton en Wimbledon 2019. Gtres

7. El vestido de vuelo para la boda de Meghan Markle y Harry de Inglaterra

En la boda de Meghan Markle y Harry de Inglaterra volvió a confiar en el print floral. Esta vez destacó con un vestido de vuelo de fondo verde pastel combinado con toques suaves de rosa y blanco junto con un tocado sofisticado y unos zapatos de tacón en beige de efecto 'piernas infinitas'.

Pippa Middleton en la boda de Harry de Inglaterra y Meghan Markle. Gtres

8. Sí a la faceta más casual de blusas con vaqueros

En su día a día, le vemos con una estética más casual, pero sin perder la elegancia. El binomio de blusa + vaqueros es uno de lo más repetidos, como esta propuesta durante su luna de miel en 2017 con una estética más bohemia con encajes y volantes y alpargatas de cuña.

Pippa Middleton con look casual. Gtres

Pippa Middleton ha acaparado y está acaparando todas las miradas con la defensa de la absoluta elegancia. Un listado de looks que demuestra que amabas hermanas se retroalimentan en cuanto al estilismo.