Estas son las marcas 'low cost' con las que Letizia viste a sus hijas

El pantalón de la Infanta Sofía en Barcelona cuesta 12 euros.

Sí, aún no hemos comentado todo lo que dio de si el viaje de los Reyes y sus hijas a Barcelona, y hoy nos centramos en el perfecto look working que lució la Infanta Sofía y que además puede ser nuestro por unos 30 euros. Y es que Letizia apuesta porque sus hijas vistan marcas low cost que podrían llevar cualquier niña de su edad. No es la primera vez que lo vemos, ya las hemos visto vestir durante el verano de marcas como mango. Como también hace su madre, la Reina Letizia.

Esta vez, Sofía lució un look en gris con un jersey de cuello alto a rayas en gris y blanco con botones que van del hombro al cuello de Springfield, unos pantalones 'paper bag' de Bershka y unas bailarinas negras. Un estilismo perfecto para otoño, a base de básicos pero con la diferencia en tendencia de los pantalones.

El jersey de Springfield está disponible por 17,49 euros en todas las tallas de la XS a la XL. En cambio, los pantalones de Bershka están rebajados de 19,99 euros a 12,99 euros y también están disponibles en prácticamente todas las tallas.