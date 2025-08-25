Este bañador de María Pombo para presumir de barriguita en Cantabria también lo llevaremos en otoño y te decimos la razón

No existen vacaciones en Cantabria sin analizar un nuevo estilismo de María Pombo. No cabe duda de que dicha localización reúne solamente cosas bonitas: una casa donde se reúne toda la familia, el anuncio de su tercer embarazo o el despliegue de looks dignos de comentar en nuestros artículos. Porque lo cierto es que, cada vez que la influencer madrileña muestra un nuevo modelito de su fondo de armario, tanto sus followers como las editoras de moda consiguen agotar las existencias. Y ahora no iba a ser menos, porque spoiler: ha vuelto a ocurrir.

Para aquellos que todavía estáis de vacaciones o estáis a punto de cogerlas, traemos buenas noticias: hemos encontrado el bañador más en tendencia de la temporada. Y atención, porque no se limitará a protagonizar los mejores momentos durante los últimos días del verano, sino que también se podrá seguir utilizando durante el otoño. Por muchas razones, porque es funcional, práctico, bonito y combinable. Pero, sobre todo, porque cumple con una de las tendencias que vienen más fuerte en los próximos meses: el estampado animal. Sí, sabemos que llevamos muchos meses defendiéndolo en todos los ámbitos o escenarios, pero esta vez tanto el serpiente como el leopardo se coronarán como los reyes de los looks. Esta vez nos centramos en este último, el encargado de volver a hacer brillar a María Pombo en una de sus últimas Instagram Stories de este fin de semana.

El bañador de firma francesa rebajado y casi agotado

De los creadores del bikini perfecto para presumir de barriguita, ahora le ha tomado el relevo el bañador más moderno, contemporáneo y atrevido. Hablamos de un diseño de animal print que, a simple vista, parece ser totalmente tradicional, pero los detalles son los que consiguen favorecer la silueta de María Pombo. Unos tirantes delgados que están decorados con el logotipo en dorado de la firma francesa que lo confecciona (Chantelle), de escote corazón y fruncido en el escote. Ahora mismo está rebajado de 135 euros a 108 euros y cuenta con escasas existencias. No obstante, también está disponible en otros prints, como el floral en distintos colores.

Bañador de estampado animal, de Chantelle (rebajado a 108 euros)

Bañador de estampado animal. Chantelle

María Pombo lo ha llevado en sus últimos días de vacaciones en Cantabria

Lo hemos descubierto en una de las zonas de 'Casa Vaca' más aesthetic y bonitas, como es el porche que da vistas al jardín. María Pombo ha disfrutado de las horas de sol con pocos accesorios para combinar este bañador, apostando por el menos es más. Eso sí, no se ha olvidado de uno de sus colgantes largos favoritos de su colección con Agatha París ni de un pareo en tonos rosados que es perfecto para llevarlo a modo de falda e, incluso, para convertirlo en un vestido fluido y playero.

María Pombo presumiendo de barriguita con bañador en Cantabria. Instagram @mariapombo

Sumamos a la lista de los looks de María Pombo presumiendo de barriguita este bañador que nosotras pensamos amortizar durante los últimos días de verano. Y, también, en la época de entretiempo con vaqueros o faldas largas, entre otras prendas.