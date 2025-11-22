Este es el icónico accesorio de los años 20 que vuelve a conquistar las calles este invierno

El estilo vintage regresa con fuerza en 2025, y uno de los accesorios más emblemáticos de los locos años 20 está de vuelta: el sombrero cloché. Este elegante diseño, que debe su nombre a la palabra francesa para “campana”, se ha convertido nuevamente en protagonista del street style y de las pasarelas, con celebridades como Kendall Jenner mostrando cómo combinarlo con un look contemporáneo al igual que pudimos ver su hermana Kylie luciendo un modelo de Miu Miu.

Lejos de repetir literalmente los estilismos flapper de hace un siglo, el cloché de hoy se adapta a la moda actual. En lugar de vestidos con flecos o cortes garçonne, la tendencia se combina con prendas casuales o deportivas, como chaquetas de chándal, abrigos de corte retro y gafas de sol modernas. Miu Miu, en su colección otoño-invierno 2025, ha reinterpretado este accesorio en fieltro con colores clásicos como el negro y el marrón, incorporando detalles originales como orejeras o pliegues estratégicos que actualizan su silueta clásica.

Históricamente, el cloché fue un símbolo de sofisticación y modernidad. Durante los años 20, figuras icónicas como Josephine Baker, Greta Garbo o Anna May Wong lo lucieron como parte de su estilo distintivo, mientras ilustradores y artistas de la época lo capturaban en revistas y retratos. La popularidad de este diseño se consolidó gracias a la diseñadora francesa Caroline Reboux, quien transformó un simple sombrero en un elemento esencial del guardarropa femenino de principios del siglo XX. Su enfoque minimalista y estructurado, evitando adornos excesivos, marcó un antes y un después en la sombrerería de la época.

Josephine Baker, Greta Garbo y Anna May Wong La Razón

El cloché ha tenido ciclos de resurgimiento a lo largo del tiempo, reapareciendo en los años 40 y 50 con reinterpretaciones de otras sombrereras reconocidas, como Lilly Daché y Sally Victor, quienes exploraron nuevas formas y materiales inspirados en culturas de todo el mundo.

Hoy, aunque el fieltro clásico es menos común, sigue presente en marcas de lujo como Miu Miu. Actualmente, los gorros tipo bucket de punto, que permiten doblar la ala hacia arriba, ofrecen una alternativa moderna al cloché tradicional. Diseñadores como Bottega Veneta también han explorado versiones en cuero, adaptando la estética del icónico sombrero a la moda contemporánea.