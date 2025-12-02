Este traje de lentejuelas de Amelia Bono es el favorito de Victoria Federica y la apuesta más elegante para Nochevieja

El arranque de diciembre viene cargado de eventos, celebraciones y planes festivos, y con ellos llega la gran pregunta: ¿qué ponerse para despedir el año con estilo? Amelia Bono acaba de dar la mejor respuesta posible. La empresaria se ha dejado ver en la presentación especial de la nueva colección de Bleis Madrid, y lo ha hecho luciendo un traje de lentejuelas tan espectacular que es imposible no pensar en él como el fichaje definitivo para Nochevieja.

El conjunto no solo es una declaración de glamour y poder femenino, sino que además tiene historia: Victoria Federica lo llevó por primera vez en 2022, convirtiéndolo entonces en uno de los diseños más virales de la firma. Dos años después, Amelia lo recupera en el escenario perfecto, rodeada de arte, moda y celebración por el décimo aniversario de Bleis.

El traje de lentejuelas más deseado: rayas, brillo y sello madrileño

El look elegido por Amelia Bono está formado por un traje de dos piezas en negro y blanco, bordado completamente en lentejuelas y con un patrón de rayas verticales que estiliza al máximo. La chaqueta, con escote profundo y hombros marcados, respira sastrería clásica con un twist festivo, mientras que el pantalón recto y fluido aporta movimiento y una caída impecable.

No es casualidad que sea una de las piezas más reconocibles de la firma. Bleis Madrid, sello de sastrería liderado por Blanca Bleis, se ha posicionado en los últimos años como una de las marcas españolas favoritas entre celebrities, influencers y mujeres que buscan prendas especiales sin renunciar a la elegancia.

Victoria Federica ya lo adelantó en 2022

Antes de que Amelia lo rescatara para el gran evento de presentación, Victoria Federica apostó por este mismo traje en 2022, cuando asistió a un acto público vestida de Bleis Madrid. Su aparición fue muy comentada entonces por lo arriesgado, diferente y favorecedor que resultaba el diseño.

Aquella elección marcó un antes y un después en el impacto mediático de la firma. Y ahora, Amelia Bono lo trae de vuelta justo en el momento en el que Bleis celebra una década reinterpretando la sastrería femenina con una colección cápsula que revisita sus piezas más emblemáticas.

Amelia Bono lo moderniza con efecto mojado y accesorios metalizados

Para su aparición en Madrid, Amelia ha optado por repetir su peinado estrella del otoño: efecto mojado slick, pulido, moderno y perfecto para looks con tanta personalidad. La elección beauty permite que el traje brille (literalmente) sin distracciones y enmarca a la perfección sus rasgos.

En cuanto a accesorios, se ha decantado por un bolso de malla metálica, una tendencia que arrasa esta temporada y que suma aún más luminosidad al conjunto. Unos pendientes con brillo y un maquillaje natural completan el estilismo, demostrando cómo equilibrar el exceso de lentejuelas con detalles minimalistas.

El look definitivo para Nochevieja a cualquier edad

Si algo demuestran Amelia y Victoria Federica es que los trajes de fiesta siguen pisando fuerte. Este diseño en concreto reúne tres claves que buscamos en Fin de Año: elegancia, brillo y un favorecedor patrón que estiliza sin esfuerzo.

Además, tiene la ventaja de ser un look cómodo, versátil y reutilizable: se puede llevar la chaqueta con vaqueros, el pantalón con una blusa negra o el conjunto completo en ocasiones especiales. Pero es en Nochevieja donde despliega todo su potencial, convirtiéndose en un auténtico imán de miradas.

Entre el brillo, el patrón icónico y el respaldo de dos de las mujeres más influyentes del panorama nacional, este traje de Bleis Madrid se posiciona como el fichaje más potente para despedir 2025 con glamour.