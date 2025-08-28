Con este vestido bohemio te convertirás en la invitada perfecta de septiembre, palabra de Isabelle Junot

Isabelle Junot sigue dándonos lecciones de moda desde Menorca, Esta vez, con un vestido bohemio que es digno de analizar, así como de comentar, en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Porque si ha habido una tendencia que ha tenido mucho de qué hablar durante este verano ha sido el estilo boho chic, que invita a abrazar los materiales livianos, los cortes relajados o las propuestas creativas como la de la celebridad. Bonita, elegantísima e infalible, ¿qué más queremos?

Todos estamos exprimiendo al máximo los últimos días de agosto a través de las citas más apetecibles o los modelitos de infarto de nuestro fondo de armario. Pues bien, la socialite está fusionando todo ello en su viaje en la isla balear y nos lo está mostrando vía redes sociales. Y ahí estamos nosotras para no pasar ni un solo estilismo por desapercibido, como el último que ha compartido con sus followers en Instagram Stories. Eso sí, aunque no hayamos podido ver en totalidad su nuevo atuendo, ya adelantamos que es totalmente perfecto para las próximas BBC de otoño, así como para cualquier evento de categoría que tengas agendado. Es decir, tiene la capacidad absoluta de convertirte en la invitada perfecta con este modelo, que será uno de los grandes tesoros de tu vestidor.

El vestido bohemio bordado de Isabelle Junot en Menorca

Isabelle Junot siempre acaba impresionando con su repertorio de looks que, posteriormente, son deseadaos de replicar por parte de las sabias de la moda. Esta vez, no hablamos ni de bailarinas jelly de más de 1.000 euros o de bañadores de serpiente en tendencia, sino de un diseño que te soluciona todos los dolores de cabeza delante del armario. Sin más dilación, se trata de un vestido en negro decorado con un minucioso bordado que destaca en distintas tonalidades, como el gris, rojo u ocre (entre otros) en forma de motivos florales. Por lo que hemos podido ver en la fotografía de la celebridad, también luce un cuello redondo ligeramente subido, así como una falda larga. Hasta ahora, no hemos podido ver sus accesorios, pero gracias a su versatilidad o combinación de colores, tiene un gran abanico de posibilidades. Como un bolso de rafia junto con zapatos de tacón sensato o un clutch con sandalias planas, tú decides cómo elevarlo.

Isabelle Junot. Instagram @isabellejunot

Por lo que, si tienes una boda a la vista, indiscutiblemente debemos prestar cierta atención al nuevo vestido bohemio que nos acaba de mostrar Isabelle Junot, con el que también ha presumido de look de maquillaje natural y cabello recogido (que favorece sus facciones).