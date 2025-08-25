Este es el vestido de crochet de Virginia Troconis que te solucionará el look de invitada perfecto este septiembre

Seamos sinceras, todo lo que necesitamos para los últimos días del verano es un vestido de crochet. Sí, se trata de una de las prendas que nos facilitan los looks del día a día por varios motivos de peso. No dan calor, arreglan en un chasquido de dedos y sienta bien para cualquier cita (desde para ir a la playa hasta para ver el atardecer). Nosotras lo tenemos claro y parece ser que Virginia Troconis también. Además nos acaba de desvelar cuál es el modelo de efecto tipazo que también servirá para convertirte en la invitada perfecta este septiembre. Te adelantamos los detalles que te convencerán de hacerte con él: es bonito, potencia el bronceado y combina con un gran abanico de accesorios, calzados u otras prendas.

Una de las cosas que tenemos claro es que Virgina Troconis nos ha conquistado con cada uno de sus estilismos veraniegos, tanto estando de vacaciones como en el día a día. Con su esencia elegante y chic, ha inundado las redes sociales con consejos de moda que sirven tanto si tienes 20 como 50 años. Ha quedado evidente de que los vestidos son una de sus prendas favoritas para todas las ocasiones. Porque son fáciles y rápidos de combinar, no ofrecen quebraduras de cabeza de más y combinan con absolutamente todo. Y esta vez, no iba a ser menos, puesto que la celebridad nos ha compartido una nueva adquisición que es idónea para meter en tu maleta de viaje de vacaciones o, también, para defender durante el mes de septiembre si tienes un evento, como bodas, bautizos o comuniones o, simplemente, una cita de lo más especial. Tenemos claro que se puede sacar partido de diferentes maneras, pero Virgina Troconis lo ha hecho con una propuesta moderna, actual y versátil.

El vestido de crochet de Virginia Troconis para ser la invitada perfecta

Virginia Troconis es toda una editora de moda que actúa como una fuente de inspiración para todas nosotras. Esta vez, nos ha sorprendido con un vestido de crochet en marino (una tonalidad que ayuda a acentuar su bronceado natural) que destaca por los detalles en cut out, así como por las transparencias. Comienza con un elegantísimo escote de palabra de honor (decorado con un fruncido sutil) que continúa con una abertura en la zona de abdomen en forma de triángulo. Toda una estrategia que ayuda a enfatizar la silueta de la celebridad, de la misma manera que ocurre con la posición del crochet en forma diagonal. Finaliza con una falda larga con forro que deja entrever las piernas, causando una sensación de esbeltez.

Toda una confección de la firma brasileña Cupidostyle que ha combinado con un bolso de mano de rafia en tono natural, así como por múltiples pendientes de aro de acabado en oro. También, ha apostado por uno de los peinados más rápidos y fáciles de hacer, como es el efecto wet, con el objetivo de potenciar este aire sofisticado y veraniego.