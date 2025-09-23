Esther Cañadas conquista 'El Hormiguero' con un minivestido metalizado a sus 48 años tras su regreso triunfal con Carolina Herrera

Esther Cañadas vuelve a ser noticia en el panorama de la moda y la televisión. La modelo, que a sus 48 años sigue demostrando por qué es una de las tops españolas más icónicas de los noventa, visitó anoche el plató de El Hormiguero con Pablo Motos. Lo hizo apenas unos días después de protagonizar uno de los momentos más comentados de la Semana de la Moda de Madrid: su regreso a las pasarelas desfilando para Carolina Herrera en la Plaza Mayory como imagen de la campaña previa al histórico show.

En su aparición televisiva, Cañadas volvió a confirmar que la elegancia y la presencia no entienden de edades. Para la ocasión escogió un minivestido metalizado en tono azul noche con destellos plateados, un diseño entallado de cuello halter que resaltaba su silueta y dejaba al descubierto sus tonificados brazos. Una pieza que evocaba el glamour más clásico pero con un aire renovado, ideal para una cita televisiva en la que no pasó desapercibida.

Un estilismo de impacto con guiño a la pasarela

El look elegido por Esther Cañadas fue toda una declaración de intenciones. El minivestido corto combinaba sensualidad y sofisticación, recordando por qué su estilo siempre marcó tendencia en la década de los noventa. Lo acompañó con unos salones de tacón alto en tono plata con incrustaciones brillantes, que aportaban un punto extra de sofisticación y alargaban aún más sus interminables piernas.

Su melena rubia suelta, peinada con ondas suaves, completaba un estilismo que captó todas las miradas. Un maquillaje luminoso con protagonismo en los labios rosados y una manicura neutra pusieron el broche final a un conjunto que transmitía frescura y naturalidad.

Una lección de pasarela en el plató

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Esther Cañadas enseñó a Pablo Motos a desfilar “de puntillas”, como hacen las modelos profesionales en las pasarelas para estilizar la figura y dotar de más elegancia al caminar. Con la naturalidad que la caracteriza, la modelo convirtió el plató de El Hormiguero en una auténtica pasarela improvisada, arrancando aplausos y sonrisas del público.

Su complicidad con el presentador, que no dudó en dejarse guiar por la experta, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores no dejaron de comentar su espectacular look y la lección magistral que dio sobre cómo caminar con estilo.

El regreso más esperado de una supermodelo española

La presencia de Esther Cañadas en El Hormiguero llega en un momento muy especial de su carrera. El pasado jueves volvió a desfilar de manera oficial, y lo hizo nada menos que para Carolina Herrera en el histórico show que Wes Gordon organizó en la Plaza Mayor de Madrid. Un acontecimiento que pasará a la historia de la moda y que contó con Cañadas como protagonista, tanto en el desfile como en la campaña previa que sirvió de carta de presentación de la colección primavera-verano 2026.

Su retorno a las pasarelas ha generado una ola de nostalgia y admiración entre quienes la recuerdan de sus años dorados en firmas internacionales como Versace, Valentino o Donna Karan. Sin embargo, lejos de vivir de recuerdos, Cañadas está demostrando que su presencia en la moda sigue más vigente que nunca.

Esther Cañadas, eterna e icónica

Con su visita a, la modelo ha dejado claro que atraviesa un gran momento personal y profesional. Su elección de un minivestido metalizado que combinaba sensualidad, elegancia y modernidad ha vuelto a situarla en el centro de todas las miradas.

A sus 48 años, Esther Cañadas demuestra que la moda no tiene fecha de caducidad y que el estilo, cuando es auténtico, perdura para siempre. Su paso por el programa se suma a una serie de apariciones públicas que confirman que la eterna top española está más viva que nunca en el universo fashion.