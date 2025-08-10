El estilismo de invitada perfecta de bautizo sí existe, palabra de Victoria Federica (y con pruebas)

Noches de verano, charlas infinitas con amigas y buenos estilismos. No vamos a negociar con que se trata de una de las mejores citas cuando las altas temperaturas comienzan a protagonizar nuestros días. Victoria Federica lo sabe a la perfección y así lo está poniendo en práctica en sus vacaciones. Unos días de desconexión en los que tampoco se ha olvidado de meter en su maleta todos los buenos modelitos con los que se ha convertido, se está convirtiendo y se convertirá en nuestra editora de moda durante este agosto.

Uno de los hechos más evidentes dentro de la Casa Real a nivel estilístico es que Victoria Federica se ha hecho un hueco en dicho sector, enamorando sobre todo a la Generación Z. Fusiona correctamente lo clásico con lo básico y atemporal a través de looks de street wear que son fáciles de replicar. Como consejo, debes contar con un fondo de armario cápsula con algunas prendas más especiales de una inclinación pija. Pues bien, si ayer estábamos hablando de su look de la marca española Laganini (que está casi agotado), ahora se ha ido de cita con sus amigas Rocío Laffón y Marta Ezcurra con un estilismo veraniego y effortless que servirá a modo de inspiración para las comuniones de verano. Sí, has leído bien, puesto que se trata de un estilo idóneo para alcanzar a ser la invitada perfecta de acuerdo con las tendencias actuales, así como las altas temperaturas o la humedad sofocante.

Otro estilismo de Victoria Federica en sus vacaciones

A través de la cuenta de Instagram de Rocío Laffón hemos visto el último look de Victoria Federica en sus vacaciones. Bohemio, fresquito y ligero; así acaba de enamorar a todas las editoras de moda. Se trata de un cuerpo sencillo de escote palabra de honor en blanco con pliegues que ha combinado con una falda larga, fluida y con movimiento en beige. Sin ninguna duda, un binomio de colores que sienta fenomenal en verano para conseguir ese resultado desenfadado y delicado. Lo ha elevado con sandalias planas en negro, así como con un look de maquillaje sencillo con acabado glowly y presumiendo de melena extralarga lisa.

¿Por qué es perfecto para comuniones de este verano?

Aunque las altas temperaturas hayan abrazado todos nuestros días, los eventos siguen en pie. Por lo que, ante este desafío, debemos dar con el estilismo de invitada de lo más afín para estar bonitas, pero sin pasar ni una pizca de calor. ¿La solución? El último estilismo de Victoria Federica. En las comuniones solemos llevar una gama de tonalidades más suaves, como el beige, blanco o pasteles, entre otros. Y qué mejor manera de defender dichas tonalidades que con un estilo bohemio y sencillo como es la combinación de un cuerpo con una falda. Además, se tratan de las típicas prendas que tenemos en nuestro fondo de armario o que, si te las tienes que comprar para la ocasión, podrás seguir utilizándolas después del evento.

Tenemos claro que la hija de la Infanta Elena va a seguir demostrando en sus vacaciones su buen gusto por la moda y nosotras estaremos atentas de analizar y comentar todas sus propuestas estilísticas.